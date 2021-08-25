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25.08.2021 04:43
Рубрика: Происшествия

Житель Читы отправится в колонию за поджог людей в коллекторе

Текст: Юлия Гарднер

Забайкальский краевой суд вынес обвинительный приговор 58-летнему местному жителю. Он признан виновным по двум статьям - об убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью.

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Установлено, что в ноябре прошлого года подсудимый, будучи пьяным, находился в тепловом коллекторе в Черновском районе Читы. Он поссорился с жившими там двумя знакомыми и решил их убить. Он поджег куртку и утеплители для труб, изготовленные из полимерного материала, а сам скрылся.

"В результате один потерпевший скончался от полученных ожогов, второй мужчина смог выбраться и выжил, получив незначительные ожоги". - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Суд приговорил читинца к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

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