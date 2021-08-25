Житель Читы отправится в колонию за поджог людей в коллекторе

Забайкальский краевой суд вынес обвинительный приговор 58-летнему местному жителю. Он признан виновным по двум статьям - об убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью.

Установлено, что в ноябре прошлого года подсудимый, будучи пьяным, находился в тепловом коллекторе в Черновском районе Читы. Он поссорился с жившими там двумя знакомыми и решил их убить. Он поджег куртку и утеплители для труб, изготовленные из полимерного материала, а сам скрылся.

"В результате один потерпевший скончался от полученных ожогов, второй мужчина смог выбраться и выжил, получив незначительные ожоги". - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Суд приговорил читинца к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.