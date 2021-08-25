Физиков и математиков соберут в творческий альянс по соседству с ядерным центром "Росатома"

На образовательной карте России засветилась еще одна притягательная точка - в Нижегородской области, рядом с федеральным ядерным центром РФЯЦ-ВНИИЭФ, готовят к открытию филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова - МГУ Саров.

Почему МГУ и почему здесь? Выпускники Московского университета довоенных и первых послевоенных лет вместе с другими участниками Атомного проекта СССР семь десятилетий назад закладывали нынешнюю мировую известность этого изначально секретного объекта. КБ-11, Кремлев, Арзамас-16 - он в определенный момент сравнялся с американским Лос-Аламосом, а затем его перерос, превратился в многопрофильный научно-исследовательский и проектно-конструкторский центр.

Теперь настал момент, как это было на рубеже 50-х годов прошлого века, дать сюда приток молодых научных талантов, использовать в образовательном процессе, в фундаментальных исследованиях самое современное оборудование, включая установки разряда mega-science - уже существующие в Сарове и планируемые к запуску.

А наряду с этим ставится цель приблизить к практике лучшие отечественные школы - академические и университетские - в области физики, математики, IT, компьютерного моделирования, обработки данных, искусственного интеллекта и супервычислений. Увлечь их и при деятельной поддержке госкорпорации "Росатом", минобрнауки и РАН соединить общими проектами для достижения синергетического эффекта и прорыва в новые области знаний.

Цель и задачи у нового филиала МГУ именно такие - на вырост. Этим он и отличается от семи других филиалов Московского университета, что успешно работают, готовят национальные кадры в Нур-Султане, Ташкенте, Баку, Душанбе, Ереване, словенском Копере. В 1999 году, по согласованию с тогдашними властями Украины, филиал МГУ был открыт в Севастополе и продолжает действовать уже в новых государственных реалиях...

Представители "Росатома", РФЯЦ-ВНИИЭФ и 16 вузов России подписали в Сарове Меморандум о совместной исследовательской деятельности

Первые 50 магистрантов набора 2021 года, которые разместятся в кампусе на территории уже действующего технопарка "Саров", конечно, совсем не походят на первозасельников Саровской пустыни, что возникла в этих местах три века назад и прославлена именем преподобного Серафима. Но именно с этих парней и девушек, определивших свой выбор в пользу Сарова и выдержавших конкурс, начнется формирование Национального центра физики и математики, а МГУ Саров станет его образующим ядром и синтезатором новых компетенций.

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О создании НЦФМ активно заговорили после того, как осенью 2020 года президент Владимир Путин в очередной раз посетил Саров, чтобы в деталях и прямо на месте ознакомиться с инициативой "Росатома" и МГУ. Еще на стадии рабочих согласований ее поддержали в минобрнауки и РАН. Цели сформулированы исчерпывающе широко: получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, воспитание новых научно-технологических лидеров, укрепление кадрового потенциала ядерного оружейного комплекса "Росатома" и ключевых научных организаций.

- Мы понимаем эту работу как создание Академгородка нового типа, своеобразной долины знаний за пределами физической защиты ядерного центра, - поделился своим видением глава "Росатома" Алексей Лихачев с членами Российской академии наук на Общем собрании РАН. - Президент России Владимир Путин во время визита в Саров одобрил нашу инициативу о создании здесь Национального центра физики и математики и открытии филиала МГУ...

Вскоре после этого ректор Московского государственного университета академик Виктор Садовничий подтвердил, что новый филиал будет "абсолютно физическим-математическим". И станет готовить магистров по фундаментальным направлениям физики и математики "на основе лучших мировых научных и образовательных практик". Для начала определено пять магистерских программ: вычислительные методы и методика моделирования; cуперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных; теоретическая физика; экспериментальные электромагнитные поля, релятивистская плазма, аттосекундная физика; лазерная нелинейная оптика и фотоника.

Основой Национального центра физики и математики станут учебные корпуса МГУ Саров, передовые лаборатории РФЯЦ-ВНИИЭФ и объекты технопарка "Саров", главное здание которого уже передано университету. Фото: ГК "Росатом"

Президент РАН Александр Сергеев такой подход активно поддержал.

- Для того, чтобы происходило эффективное развитие атомной отрасли и в целом науки в нашей стране, очень правильным было бы сейчас объединить на единой площадке усилия "Росатома", РАН, российских университетов, - заявил он журналистам.

По словам академика Сергеева, это позволило бы сформировать такой центр, где в условиях открытого режима, во взаимодействии с международным научным сообществом эффективно ведутся исследования по самым современным направлениям науки и технологий. А параллельно с этим осуществляется подготовка молодых кадров для науки и высокотехнологичной промышленности.

Важно именно то, акцентировал президент РАН, что такой центр будет создаваться за охраняемым периметром ЗАТО (закрытого административно-территориального образования) Саров и самого РФЯЦ-ВНИИЭФ. По словам Сергеева, там будет гражданская, туристическая инфраструктура, недалеко планируется строительство нового международного аэропорта, пройдет высокоскоростная автотрасса.

- В этом месте, - заглядывает в будущее президент РАН, - предполагается разместить очень крупные установки класса mega-science. Это будет Академгородок нового тысячелетия...

В связке с МГУ и РАН

Физико-математический центр, по образному сравнению главы "Росатома" Алексея Лихачева, призван стать "своеобразной меккой российских атомщиков". И одновременно "точкой притяжения ученых, молодых специалистов из вузов всей нашей страны".

В проекте постановления правительства о создании Национального центра физики и математики, который был опубликован для открытого обсуждения, Министерству науки и высшего образования вместе с "Росатомом", РАН, Курчатовским институтом и МГУ предлагалось определить и представить для утверждения персональный состав правительственной комиссии по развитию НЦФМ. А руководству атомной госкорпорации предстояло согласовать с Федеральной службой безопасности едва ли не самый "чувствительный" в этом деле вопрос - перечень вовлекаемых в работу центра экспериментальных установок, которые находятся в ведении и на режимной территории РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В конце апреля вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко провел выездное совещание в Сарове, в котором приняли участие все вовлеченные в проект фигуры, включая и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Вскоре после этого проект под общим названием "Большой Саров" был выставлен на архитектурный и градостроительный конкурс. Как сказано в сообщении его организаторов, основой НЦФМ станут учебный корпус МГУ Саров, лаборатории РФЯЦ-ВНИИЭФ и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства. На смежной территории планируется комфортное жилье для студентов, профессоров и сотрудников, конгресс-центр, гостиница, музей, фаблабы, кафе, спортзалы и вся необходимая для жизни инфраструктура.

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Убедиться воочию в том, что проект на границе с ядерным Саровом задуман не местечковый, а с национальным и даже мировым размахом, смогли руководители и первые лица 16 ведущих университетов России, включая МГУ, СПбГУ, НИЯУ МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Томский политех, Московский энергетический. В начале лета они получили возможность побывать на открытой территории технопарка "Саров", осмотрели лаборатории и учебные аудитории, а также посетили экспериментальные площадки за режимным периметром ядерного центра.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков прямо дал понять, что участие вузовской науки в Национальном центре физики и математики - ключевая на этот момент задача. Сегодня, по его словам, "важно собрать все научные заделы, которые будут определять позиции Российской Федерации к 2050 году". И создать условия, чтобы эти заделы могли реализоваться в конкретные фундаментальные открытия.

- Вот почему наш федеральный центр под руководствам "Росатома", при поддержке академического сообщества, Министерства науки и высшего образования разрабатывает национальную программу по физике и математике на принципах консорциума. Мы используем научные школы и возможности экспериментальной базы, которые есть у членов консорциума для того, чтобы реализовать прорывные проекты...

Первый заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ по фундаментальным исследованиям академик Василий Незнамов рассказал гостям о возможностях центра и тех конкретных направлениях, где в рамках НЦФМ было бы в высшей степени полезно взаимодействие с ведущими вузами России. Например, в создании суперкомпьютеров на базе отечественных процессоров. Или - совместная организация испытательных полигонов для исследований перспективной архитектуры суперкомпьютеров. Есть широкое поле для других совместных работ с предоставлением организациям-участникам ресурсов суперкомпьютера в удаленном режиме, а также обеспечение коллективного доступа к исследовательской инфраструктуре...

За "круглым столом" в Доме ученых там же, в Сарове, обсуждали вопросы практического взаимодействия ядерного центра и НЦФМ с научными и образовательными организациями в обеспечении кадровых потребностей и научно-исследовательской деятельности. Участники совещания обменялись мнениями о создании базовых кафедр и лабораторий, организации учебных практик и сетевой магистратуры, международной кооперации. Не обошли стороной и все то, что связано с обеспечением условий для жизни и развития, которые бы соответствовали ожиданиям лучших молодых ученых страны.

Заместитель генерального директора по персоналу ГК "Росатом" Татьяна Терентьева призвала коллег из университетской среды и представителей академического сообщества включиться в обсуждение научной программы НЦФМ.

- Мы ждем предложения от университетов, прорывные и результативные в ближайшей перспективе, - сказала она. - Ну а "Росатом" приложит все усилия, чтобы создать в НЦФМ и МГУ Саров достойные условия для работы и научного твор чества.

По итогам июньского совещания в Сарове представители Минобрнауки России, "Росатома", РФЯЦ-ВНИИЭФ и 16 вузов подписали Меморандум о совместной научно-исследовательской деятельности и создании сети совместных базовых кафедр и лабораторий. Этот документ, по словам Татьяны Терентьевой, обозначил взаимопонимание и закрепил интерес к сотрудничеству по основным направлениям фундаментальных исследований НЦФМ, среди которых: газодинамика и физика взрыва, физика высоких плотностей энергии, физика плазмы, астрофизика и геофизика, космология, ядерная и радиационная физика, искусственный интеллект.

Прямая речь

Виктор Садовничий, ректор МГУ, академик РАН:

- В этом году в жизни Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова произойдет большое событие. 1 сентября распахнет двери филиал МГУ в Нижегородской области. В 10 километрах от Сарова в реконструированных и новых корпусах на экологически привлекательной территории организуются магистерские программы по направлениям, связанным с фундаментальной и прикладной математикой, информатикой, физикой.

Имея за плечами базовый студенческий курс по профильным дисциплинам, там можно будет стать специалистом, уровень подготовки которого будет сопоставим с ведущими учеными нашей страны. По самым передовым методикам будут преподавать наши ведущие профессора, филиал будет сотрудничать с международными университетами, в нем будут учиться и студенты из других стран.

Фактически в прекрасном месте в центре России создается еще один мощнейший университет. МГУ Саров - это приоритетный для нас проект и большой успех Московского университета. Я рассчитываю на то, что уникальный набор возможностей - учебная программа от ведущего вуза страны, профессиональное ориентирование на специальности предприятий госкорпорации "Росатом", наставнический потенциал ученых ключевых институтов РАН - сделают привлекательным выбор в пользу учебы в МГУ Саров.

Алексей Лихачев, генеральный директор ГК "Росатом":

- Сегодня в Сарове проживают почти 100 тысяч человек, среди которых и те, кто решает сложнейшие государственные задачи. Закрытость города, когда-то бывшая преимуществом, становится фактором, снижающим интерес к Сарову у молодежи, специалистов, бизнеса. Проблема не нова, выход понятен - сделать город привлекательным, сохраняя условия закрытости. На ее решение и нацелена концепция "Большой Саров". Это, строго говоря, триединый проект развития, который призван обеспечить развитие науки и бизнеса, развитие территории и, наконец, развитие личности.

А точкой зажигания должен стать университет - МГУ Саров, который будет располагаться на открытой территории технопарка.

Почему университет? Сложился целый ряд благоприятных условий. Есть соответствующий нацпроект - "Наука и университеты". Для нас он разворачивается в параллель с диверсификацией оборонно-промышленного комплекса. При этом мировой опыт показывает, что технологический трансфер эффективнее всего в университетах. А это и защита интеллектуальной собственности, лицензирование, превращение результатов исследований в инновации и конечный продукт, что для РФЯЦ-ВНИИЭФ имеет первостепенное значение...

И третье - возможно, самое главное для такого университета. Именно сейчас научный мир подошел к осознанию "новой физики", открытию новых законов природы. Такого рода качественный прорыв происходит благодаря исследованиям на установках класса "мегасайнс". И целый ряд таких установок есть, работают в нашем центре. Еще более перспективные строятся, другие - в ближайших планах... Возможность получить результаты на уровне нобелевских премий - мощный мотивирующий фактор для ученых, как молодых, так и опытных.

А сам университет - это генерация принципиально новых знаний, которые станут основой новых технологий, включая оборонные. Это прорывные инновации, что привлекают бизнес. И, конечно, ключевой элемент развития городской среды - образовательной и не только.

Вячеслав Соловьев, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ:

- Традиционно на работу к нам шли выпускники известных вузов - московского Физтеха, МГУ, МИФИ, из вузов Ленинграда и Новосибирска. Сейчас мы набираем в среднем за год около 250 молодых социалистов. Но в основном это выпускники региональных университетов. Примерно треть и даже чуть больше - те, кто окончил филиал МИФИ, который расположен в Сарове. Активно взаимодействуем с нижегородскими университетами. А всего более 30 вузов, с которыми у нас заключены соглашения на подготовку специалистов для ядерного центра.

Примерно 25-30 процентов от принимаемых на работу - это выпускники с "красным" дипломом, отличники, но и у других средний бал на уровне 4,6. Есть определенный конкурс и процедура отбора. Но если вести речь о большой науке, о фундаментальных и прорывных исследованиях, в том числе по специальностям ядерного центра, одних только хороших отметок недостаточно.

Поэтому и вышли с инициативой создания в Сарове филиала МГУ, а в развитие - Национального центра физики и математики. Это позволит с большей отдачей использовать и научные школы, что у нас сложились, и нашу экспериментальную базу, и резко поднимет уровень преподавания, если иметь в виду высокие мировые рейтинги МГУ и сопоставимых вузов.

Надеемся, что не такой острой, как сейчас, станет и проблема, связанная с закрытым характером наших работ. Если организуем открытую площадку - Национальный центр физики и математики, то сможем привлечь по-настоящему талантливых, увлеченных молодых исследователей, которых закрытость и секретность до сего дня отпугивала.