30 августа нижнекамцы отпразднуют День города и республики. История Нижнекамска и Татарстана неразрывно связана с судьбой ПАО "Нижнекамскнефтехим", недавно отметившего свое 54-летие.

Более чем за полвека компания стала одним из крупнейших нефтехимических производителей России и Европы, заслужила репутацию надежного партнера на международном рынке и накопила огромный опыт в освоении инновационных технологий.

Все начиналось с химкомбината

Точкой отсчета в летописи предприятия считается 31 июля 1967 года. Тогда была пущена центральная газофракционирующая установка (ЦГФУ) мощностью 750 тысяч тонн и произведена первая тонна продукции. Строительство Нижнекамского нефтехимического комбината (так он поначалу назывался) имело всесоюзное значение.

Страна в то время остро нуждалась в синтетических каучуках и пластмассах, а также в изделиях из них для промышленности и удовлетворения потребности населения. И молодой комбинат, быстро наращивая мощности, в итоге справился с поставленной задачей, но и не остановился на этом. Предприятие развивалось, а вместе с ним Нижнекамск, да и вся ТАССР, а затем и Татарстан.

Вклад нефтехимического флагмана в экономическое и социальное благополучие республики трудно переоценить. Сейчас "Нижнекамскнефтехим" - это настоящий промышленный город, занимающий территорию в 22 квадратных километра. Здесь расположились восемь заводов основного производства, многочисленные управления, службы и центры. Трудятся на предприятии более 15 тысяч человек, еще пять тысяч сотрудников - в дочерних организациях.

Предприятие перерабатывает около двух миллионов тонн прямогонного бензина, 1,4 миллиона тонн газового сырья, выпускает четыре вида пластиков и семь видов синтетических каучуков. Всего в его номенклатуре свыше 120 наименований.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" входит в ТОП-10 мировых производителей синтетического каучука. Потребителями продукции являются более 50 стран мира. Выпускаемые предприятием синтетические каучуки используются в самых разных сферах: в производстве автомобильных шин, изготовлении резиновой обуви и спортивного инвентаря, а также клеевых составов, в пищевой и медицинской промышленности.

Локдаун не помеха

Предприятие постоянно работает над расширением ассортимента производимой продукции. Этому не помешал и локдаун. Своевременно принятые меры и всесторонняя поддержка руководства Республики Татарстан и ГК "ТАИФ" помогли компании не только удержаться на плаву, но и продолжить реализацию масштабных инвестиционных проектов и выпуск новых востребованных видов продукции.

В 2021 году компания выпустила четыре инновационных продукта. Это синтетический каучук ДССК, каучук СКД-777, термоэластопласт ТЭП и полиэтиленгликоль H-PEG-2400.

Большое внимание компания уделяет экологической безопасности

Значимым событием для компании стал пуск производства растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тысяч в год и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП).

ДССК - очень востребованный продукт на мировом рынке. Это каучук пятого поколения с высочайшими характеристиками. Он применяется при создании экологически чистых "зеленых" шин, которые обладают высокой износостойкостью, морозостойкостью и динамической выносливостью. На сегодняшний день продукция проходит омологацию на шинных заводах.

Не повлиял экономический кризис и на реализацию крупномасштабных инвестиционных проектов. Это строительство олефинового комплекса ЭП-600 и собственной электростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.

На новом олефиновом комплексе планируется выпускать в год 600 тысяч тонн этилена, 273 тысячи тонн пропилена, 249 тысяч тонн бензола, а также 88 тысяч тонн бутадиена. Это позволит нарастить сырьевую базу и увеличить выработку целевых продуктов с высокой добавленной стоимостью. Работы идут полным ходом. Всего на строительстве комплекса задействовано 3200 человек.

Что касается электростанции ПГУ-ТЭС, то она находится на этапе пусконаладочных работ. Во втором квартале 2021 года состоялся розжиг первой и второй газотурбинных установок.

В стратегическую программу включен еще один масштабный проект. Речь идет о строительстве производства полипропилена мощностью 400 000 тонн в год на основе технологии Spheripoll.

Шестого августа 2021 года в Казани в офисе ГК "ТАИФ" совместно с китайской компанией China Machinery Engineering Corporation (СМЕС) были подписаны три контракта - на оказание услуг по проектированию и поставке документации, на закупку и поставку оборудования, а также на оказание услуг по техническому консультированию.

Производство растет, выбросы снижаются

"Нижнекамскнефтехим" при растущих мощностях и открытии новых производств всегда уделяет большое внимание экологической безопасности. На протяжении многих лет компании удается планомерно снижать нагрузку на окружающую среду. Так, с 2001 по 2020 год в ходе реализации четырех экологических программ валовой выброс загрязняющих веществ уменьшился в 2,8 раза.

В 2021 году в ПАО "Нижнекамскнефтехим" приняли V экологическую программу, рассчитанную на шесть лет. На ее реализацию компания направит более 12 миллиардов рублей.

Безусловно, самым значимым проектом последних лет стала реконструкция биологических очистных сооружений (БОС). Взяв на себя ответственность за этот стратегический объект практически с момента основания Нижнекамска, предприятие более полувека заботится о его надежной работоспособности. Модернизация назрела давно, поскольку с момента ввода БОС в эксплуатацию в 1966 году значительно возросла промышленная нагрузка и ужесточились требования к очистке стоков. На модернизацию и реконструкцию БОС и строительство 15-километрового коллектора промливневых стоков ПАО "Нижнекамскнефтехим" уже направило более трех миллиардов рублей.

После реконструкции очистных сооружений по сравнению с 2015 годом в очищенных стоках снизились концентрации: взвешенных веществ на 31%, толуола, стирола, этилбензола - более чем на 99%, метанола - на 88%, фенола - на 94%, аммоний иона - на 45%, формальдегида - на 96%, биологическое потребление кислорода (БПК) - на 50%.

В рамках V экологической программы предприятие продолжит оптимизировать оборот водных ресурсов и планомерно снижать негативное воздействие на атмосферный воздух, хотя показатели уже соответствуют самым жестким международным нормам и требованиям.

Все новые производства ПАО "Нижнекамскнефтехим" также строятся с учетом экологической безопасности. К примеру, под олефиновый комплекс ЭП-600 отвели площадку в наиболее удаленной от города части. Она не затрагивает земли сельскохозяйственного назначения, а также важные природные экосистемы. На ЭП-600 будет действовать система непрерывного контроля выбросов (CEMS).

Предусмотрено строительство локальных очистных сооружений с возвратом очищенных стоков в технологию, а также установок для обезвреживания образующихся в производстве жидких отходов.

Главное - это люди!

На протяжении полувековой истории "Нижнекамскнефтехим" является социально ориентированным предприятием. Здесь заботятся как о материальном благополучии сотрудников, так и об организации их культурного досуга. Большое внимание уделяют работе с молодежью и никогда не забывают о ветеранах. Даже в экономически непростой 2020 год ПАО "Нижнекамскнефтехим" выполняло все свои социальные обязательства, проиндексировав зарплату, средний размер которой один из самых больших в республике.

Все работники предприятия обеспечены весомым социальным пакетом. Показательно, что коллективный договор компании занял первое место в конкурсе на "Лучший коллективный договор" за 2020 год среди предприятий производственной сферы нефтехимического комплекса РТ. В новом коллективном договоре, заключенном на 2021-2023 годы, были сохранены все льготы и выплаты, имевшие место в предыдущем документе.

Настоящим футбольным праздником для всех жителей города, особенно любителей спорта, стало открытие после проведенной масштабной реконструкции стадиона "Нефтехимик" в сентябре 2020 года.

Кроме этого, компания построила площадку для проведения тренировочных занятий и футбольных матчей детско-юношеской спортивной школы Нижнекамска, открыла Музей боевой славы поискового отряда "Нефтехимик" и обновленный стрелковый комплекс, один из лучших в Поволжье.

Круглый год открыты двери санатория-профилактория "Корабельная роща". В летний период обеспечен полноценный отдых детей сотрудников и горожан в оздоровительных лагерях "Юность" и "Олимпиец". Все успехи предприятия были бы невозможны без сплоченного профессионального, любящего своего дела коллектива. Люди - это главное достояние компании.

"Нижнекамскнефтехим" благодаря диверсификации производств, надежности и ритмичности поставок продукции, клиентоориентированности и многолетнего опыта продолжает своевременно решать задачи эксплуатации производств с выпуском востребованной высококачественной продукции, планомерно выполняя масштабные планы развития во благо республики и всех ее жителей.

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