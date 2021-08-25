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25.08.2021 10:19

Олег Николаев: Чувашия производит важные элементы для армии

Текст: Сергей Кирсанов
Предприятия Чувашии являются важным звеном в решении задач обороноспособности страны. Об этом на форуме "Армия-2021" заявил глава республики Олег Николаев.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

По его словам, чувашская продукция конкурентоспособна, а новые разработки имеют хорошие перспективы.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Чувашия производит очень важные элементы и составляющие, чтобы наши самолеты надежно летали, наша техника уверенно ходила, ну и в целом армия была боеспособна и могла решать задачи, которые перед ней ставит президент России. Здорово, что наши предприятия являются надежным звеном в решении важных задач обороноспособности страны. Эти предприятия у всех на слуху, они являются флагманами в своих отраслях, в Российской Федерации в целом и, конечно же, опорой экономики республики. Наша задача - сделать все, чтобы все, что мы имеем, и дальше усиливалось. Сегодняшняя выставка показывает, что они уверенно удерживают имеющиеся рынки, а самое главное - имеют в портфелях перспективные разработки и направления своей деятельности, - сказал глава региона.

На встрече с делегациями предприятий Николаев обсудил вопросы обеспечения внутренних потребностей республики, а также дальнейшего расширения рынков сбыта.

- Сегодня все наработки в оборонно-промышленном комплексе надо конвертировать в продукты и технологии для гражданского использования. Нам очень важно находить пути взаимной кооперации, чтобы мы могли найти новые решения, которые усилят каждого из нас, и за счет объединения дадут новый продукт, который позволит нам занять новые ниши на рынке", - отметил глава Чувашии.

При этом, уверен руководитель республики, крупным предприятиям следует активнее развивать партнерские отношения с малым и средним бизнесом для изготовления и продвижения продукции гражданского сегмента.

В ходе круглого стола, прошедшего в рамках форума, Николаев пояснил, каким образом в республике решается вопрос диверсификации предприятий оборонной промышленности. Одним из элементов является принятый в регионе кластерный подход, создание технопарков.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Экономика Чувашии основана на достаточно большой доле предприятий промышленного сектора и обрабатывающего сектора. Эти предприятия работают в таких направлениях, как электротехника, машиностроение, химическая промышленность. Очевидно, что именно в этих направлениях было правильно организовать и кластеризацию предприятий. А научные разработки, которые имеются на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, могли быть использованы для развития этих кластеров, - рассказал глава республики.

Он также отметил, что в регионе сейчас работают 7 предприятий оборонно-промышленного комплекса, при в этом в производственной кооперации с ними задействованы 40 предприятий. Все они активно сотрудничают с ведущими институтами страны, чтобы разрабатывать для своей деятельности новые направления.

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