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25.08.2021 19:22
Рубрика: Экономика

Осталось 25 дней до завершения приема работ на конкурс "Лучший гид России"

Текст: Игорь Елков
Всероссийский конкурс "Лучший гид России" проходит в четвертый раз. Русское географическое общество и организаторы проекта поставили задачу - найти самых увлеченных и талантливых людей, способных влюбить в свой регион всю страну.

Особенность "лучшего гида" этого года: всего пять номинаций, включая для подростков от 12 до 18 лет. В четырех номинациях можно снимать в любом уголке России. И одна особая, учрежденная по случаю 800-летия Нижнего Новгорода. Прием работ завершается через 25 дней - загрузить ролик на сайт нужно до 17 сентября. "РГ" связалась с праздничным Нижним Новгородом, чтобы из первых рук узнать, как идет конкурс. Моя собеседница - президент ассоциации "Нижегородская гильдия экскурсоводов и гидов-переводчиков" Екатерина Лещанова.

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Екатерина, из-за юбилея Нижний Новгород сейчас в топе новостей, сам президент посоветовал съездить в ваши края. В городе работает много журналистов, все ищут эксклюзив. И как удивить жюри "Лучший гид России", когда о городе рассказали все?

Екатерина Лещанова: Я думаю, что всегда есть возможность рассказать что-то новое. И, надеюсь, мои коллеги в этом году смогут это сделать. Просто хотя бы в силу того, что город сильно меняется: в связи с юбилеем появились и продолжают появляться новые общественные пространства, открываются новые объекты культурного наследия. Например, территория кремля, которая с апреля была на реставрации. Обновленный Нижегородский кремль очень преобразился: новые памятники, новые постройки, включая две церкви, панорама, кольцевой 2-километровый маршрут внутри кремлевских стен. Тут много интересного даже местным, не говоря уж о гостях.

Лично вы свой ролик уже сняли, или сапожник без сапог?

Екатерина Лещанова: Я как член жюри конкурса участвовать не могу. А вот коллеги снимают и активно загружают на портал проекта. Правда, есть нюанс: из-за большого строительства и благоустройства города к 800-летию многие отложили съемку на конец августа. Просто ждут, когда из кадра уйдет техника и рабочие в ярких жилетах, а город откроется во всей красе.

Замечу: сколько лет проходит конкурс "Лучший гид России" - столько на нем присутствуют наши нижегородские гиды.

И все-таки: чем вас, жюри, подкупить? Пытаться рассказать что-то неизвестное о городе? Или найти новое в том, что кажется знакомым?

Екатерина Лещанова: Не то и не другое. Секрет успеха: найти свою собственную изюминку. Победит не тот, кто красиво снимет интересное место. А тот, кто сможет самого себя поместить в центр события, расскажет о себе. Жюри нужно увидеть лучшего гида. Помните, что это конкурс не о лучшем месте, а о лучшем гиде. То есть сам снимающий должен быть с харизмой, уметь интересно и увлекательно рассказывать.

Фото: Артур Лебедев
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О нижегородских гидах: путешественников, полагаю, в городе станет больше. Экскурсоводов хватит, чтобы удовлетворить спрос?

Екатерина Лещанова: Да, хватит. В составе нашей гильдии 174 человека. Членство добровольное, но примерно это 2/3 всех нижегородских гидов. И каждый год наши ряды пополняются, работают курсы. Все очень увлеченные, радующиеся туристам. Город старинный, очень аутентичный.

Вопрос в лоб: а есть проблема гидов-самозванцев, которые, не особо вникая в тонкости профессии, просто пытаются заработать на доверчивых туристах?

Екатерина Лещанова: Я бы так сказала: у нас хорошая ситуация на экскурсионном поле, практически не встретить непрофессионала. А если гид из нашей гильдии, то это уже гарантия качества. Да и в целом на улицах города натолкнуться на плохого гида сложно. Конечно, каждый индивидуален, и тот, кто ведет экскурсию, и тот, кто на нее записался. Допускаю, что две харизмы могут не сойтись. Бывает. Но в целом, повторюсь, обстановка хорошая.

Вот лично для меня харизма человека, который ведет экскурсию, вторична. Больше интересуют гиды, так сказать, по интересам. Люблю военную историю, интересны памятники, которых в Нижнем великое множество: самолеты, подводные лодки, первый советский танк. А реально ли найти, скажем, компетентного в военных вопросах экскурсовода?

Екатерина Лещанова: Конечно, есть экскурсоводы, которые компетентны в очень узких темах. Учитывая вклад нашего города в Великую Отечественную войну. Есть специалисты по вооружениям, по военной истории. Конечно, в основном это мужчины, хотя встречаются и девушки, увлеченные и разбирающиеся в военных вопросах. Найдете!

Есть путешественники-созерцатели. Исторические вехи и персоналии таких меньше интересуют, им интересно погулять: по городу, по кремлю, полюбоваться закатом на слиянии Оки и Волги. И зачем таким гид?

Екатерина Лещанова: Знаете, я считаю, что гид нужен каждому. Просто созерцать город - значит пропустить массу мелких, но интересных деталей. Именно они откроют вам город совершенно с другой стороны. Даже созерцание слияния Оки и Волги может стать гораздо более интересным и ярким, если оно будет сопровождаться рассказом экскурсовода. Экскурсовода просто нужно подобрать "под себя".

Среди ваших туристических примечательностей вычитал о том, что когда отмечали 200-летие Карла Маркса, то лично вы водили народ на экскурсию "Карл Маркс пикник". Что-то загадочное: Маркс в ваших краях не гостил. Или я что-то упустил?

Екатерина Лещанова: Карл Маркс не бывал в Нижнем, это правда. Но это историческая личность, и очень интересная. История марксизма связана с Нижним Новгородом, из нашего города вышли известные революционеры. Познакомиться с ними приезжал Ленин, так что есть что рассказать и что показать. Экскурсия называлась "Марксистский маршрут", и я на самом деле проводила ее по центральной улице по просьбе нашего Центра современного искусства. Ведь и главная улица у нас связана с марксизмом. В советское время она носила имя Якова Свердлова, первого руководителя советского государства - он родился и вырос на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде.

Пришли пожилые?

Екатерина Лещанова: Не только. Для нас самих было удивлением, что она оказалась такой популярной: две экскурсии в один день, и на каждую записывались по 50 человек - больше взять мы не могли физически. Много молодежи, ребята засыпали меня вопросами.

Кстати, о вопросах. Вы профессиональный историк, думаю, вас сложно поставить в тупик. Но все-таки: какой самый сложный вопрос на вашей памяти?

Екатерина Лещанова: В карьере каждого экскурсовода обязательно встречаются трудные вопросы. У нас в ассоциации даже есть традиция: после каждого летнего сезона мы проводим большой круглый стол под названием "Страшный сон экскурсовода". На нем делимся самыми неординарными вопросами и сложными ситуациями в работе. Вместе обсуждаем, ищем ответы. Как говорится: одна голова - хорошо, а две - лучше. И каждый год появляются все новые и новые сложные вопросы. Что касается меня, то назвать какой-то единственный самый сложный вопрос довольно трудно. Пожалуй, трудными для меня являются вопросы, ответы на которые задающий их не очень хочет слышать. Обычно, это вопросы об альтернативной истории и советской истории ХХ века.

А самый приятный вопрос?

Екатерина Лещанова: Самый приятный вопрос для любого экскурсовода всегда один и тот же: "Скажите, а когда мы можем попасть на ваши экскурсии и по другим маршрутам?" Ведь главное мерило нашей профессии - это отклик наших экскурсантов. Долгие часы, проведенные в библиотеках и архивах, штудирование интернет-ресурсов, выбор объектов показа, долгое и тщательное продумывание маршрута, все это делается только ради одной цели - провести по-настоящему интересную и увлекательную экскурсию. Экскурсию, после которой экскурсант сможет полюбить и понять эти места так же, как экскурсовод.

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