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25.08.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

Пожарным чудом удалось вырваться из огненной ловушки

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8545)
Пожарные МЧС и военнослужащие минобороны смогли чудом выжить и спастись из огненной ловушки во время тушения сильного пожара в мордовском заповеднике на границе с Нижегородской областью. О деталях чрезвычайного происшествия рассказали в пресс-службе МЧС России.

Тушение пожара сначала шло по плану. Огонь отступал. Но неожиданно, ближе к семи часам вечера, поднялся сильный ветер и пожар резко перешел в верховой. По воздуху стали летать настоящие огненные шары из горящих веток. Окруженными пламенем посреди леса оказались 55 человек и 18 единиц техники.

Фото: РИА Новости
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Внутри западни температура резко поднялась, дышать стало тяжело. Было принято решение пригнуться как можно ниже к земле, снять верхнюю одежду, намочить ее и дышать через майки. При этом тушение не останавливали ни на минуту, хотя основной целью теперь стало найти выход из огненной западни.

При сильном задымлении ориентироваться было сложно. Вокруг была лишь стена огня и, по свидетельству одного из пожарных, не видно было даже, в какую сторону падают горящие деревья. Слышен был только хруст ломающихся стволов.

Тем временем на спасение попавших в западню людей выдвинулась вторая группировка в составе пожарных и спасателей Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Дорога была очищена от горящего сухостоя и поваленных деревьев. Вдоль "тропы спасения" были локализованы очаги возгорания. Спустя несколько часов, ценой колоссального труда люди и техника благополучно были эвакуированы на безопасное расстояние", - рассказали в пресс-службе МЧС .

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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