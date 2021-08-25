Сотрудники МЧС вырвались из огненного кольца в Мордовском заповеднике

Более пятидесяти огнеборцев оказались в огненном кольце при тушении лесных пожаров на территории Мордовского заповедника и на подступах к нижегородскому Сарову.

Из-за внезапно налетевшего порыва ветра низовой пожар перешел на верхушки деревьев и стремительно распространился вокруг.

- Шквал огня и пепла поднимался на выстоту 30-40 метров, - рассказывает майор МЧС - один из тех, кто оказался в кольце. - Вспыхнули сухие деревья, оставшиеся после пожаров 2010 года. В огненной каше было не видно, куда они падают. Было страшно.

Через несколько часов упорной борьбы с огнем стихию удалось победить. Никто не пострадал.