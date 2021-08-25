Уфимец Олег Чегодаев за 109 дней прошел весь Урал

На прошлой неделе в Уфу из Уральской экспедиции вернулся Олег Чегодаев. Его путешествие заняло 109 дней, а обратная дорога в Уфу из Салехарда на самолете - всего два часа.

Он стал первым человеком, прошедшим пешком в одиночку весь Урал. Это рекорд, но регистрировать его путешественник не стал, не для того все затевалось. Олег Чегодаев известен в туристическом сообществе как "амбассадор Уральских гор". На претензии, почему он присвоил себе такой "титул", спокойно отвечает:

- Я не один амбассадор нашей земли. Им может быть любой человек, развивающий, продвигающий Урал, рассказывающий о нем.

Основной задачей этого мегапохода была популяризация самой протяженной горной системы страны. Обо всем, что встречалось на 3183-километровом маршруте, путешественник писал, фотографировал красоты и снимал видео. Все это станет основой для книги и фильма. Ждут разбора и систематизации сотни гигабайт фото- и видеоматериала. Самое интересное - квинтэссенцию своих ежедневных впечатлений - он фиксировал в четырехсекундных роликах. В интернете можно найти часть этих кадров - 30-дневное хождение по Южному Уралу компактно уместилось в 2,5 минуты. Когда он "соберет весь пазл", то любой зритель за 10-15 минут виртуально пройдет по Уральским горам, увидит, как они меняются от юга до севера. Олег Чегодаев влюблен в них, а когда его спрашивают, где ему нравится больше, отвечает: это все равно, что выбирать, какого ребенка любишь сильнее. Кстати, у него две дочки.

- Мне хотелось показать Урал во всем его разнообразии, ведь здесь представлены практически все климатические зоны - от степей до тундры , - говорит он. - Нельзя сказать, что Урал нехоженый. Есть тропы, по которым ходят тысячи человек, а буквально в нескольких километрах от них - совершенно дикие места. На Урале живет 20 миллионов человек. Но жители Южного Урала, как правило, знакомы только со своей частью горной системы и не представляют, как живут на Салехарде и наоборот. Урал дает возможность путешествовать и находить то, что нравится именно тебе. Где-то он похож на Кавказ, где-то - на Хибины, где-то - на степь, застывшую волнами. Урал - это мост, проложенный с юга России на ее север. Всю страну в этом направлении можно пересечь по Уральскому хребту. По его краям - болота, тундра, тайга, по ним не пойдешь, а вот по горам сможешь.

С такой высокой точки утром приятно наблюдать рассвет. Фото: Из личного архива Олега Чегодаева

Свое путешествие он начал 1 мая от реки Урал, с потрясающе красивого места - урочища Долгие горы, а закончил на горе Константинов Камень, дальше которой только 20 километров тундры и Карское море.

Маршрут четко делился на две части - населенную и дикую. Первая пролегала по территории, где много населенных пунктов, есть дороги и связь. Ее он назвал "прелюдией и цветочками" к настоящему походу в полторы тысячи километров по суровым горам. Здесь изредка попадались лишь небольшие турбазы и кордоны нацпарков или заповедников. Люди встречались на последних 700 километрах - это оленеводы. Олег не обходил стороной ни одно стойбище, заходил, знакомился. Его встречали со всем радушием, угощали, в частности, сырой олениной, помогали, чем могли.

И если вначале он ежедневно проходил по 20 километров, то во второй половине ускорился. Были дни, когда отмахивал по 50 километров. Каждые 10 дней Олег давал себе отдых - спал, читал. "Ходовых" дней в сумме получилось меньше ста. Кстати, в этой экспедиции он отметил и свой 37-й день рождения.

- Идея пройти за один поход весь Урал - не нова. Она будоражила не одно поколение туристов, но никто не прошел маршрут полностью. Я занимался Уралом 15 лет, набирался опыта и в определенный момент понял: надо идти, сейчас или никогда. Но для этого нужно было очень хорошо подготовиться, потому что такие длительные маршруты "проходятся" не только ногами, но и головой. Как говорил великий путешественник Руаль Амундсен: экспедиция - это подготовка. Без нее относительно комфортное контролируемое путешествие может превратится в нечто опасное и неприятное. Поэтому я спланировал все до мелочей. Маршрут получился максимально прямым и насыщенным, он проходил через важные объекты на Урале. Я составил 300-страничный документ, где расписал каждый день: что интересное встречается на маршруте, какие-то данные, исторические факты, - рассказал Олег.

Урал - место силы. Фото: Из личного архива Олега Чегодаева

В перечень мест, обязательных для посещения вошел перевал Дятлова - наверное, самая известная во всем мире локация на Урале. Но знают его только в связи с трагедией, произошедшей здесь в 1959 году.

- Я отправился туда, чтобы рассказать, как на крови делаются деньги, снимаются фильмы, пишутся книги. Это очень грустно. Там даже не красиво, - поделился он своим мнением.

А вот исток реки Кобылаю на Приполярном Урале Олег захотел увидеть, потому что был заинтригован рассказом другого путешественника Николая Александрова "Я вернусь туда непременно...".

- Это было в 1994 году. Николай Александров шел похожим маршрутом. Он должен был пройти полторы-две тысячи километров, но упал в каньон и сломал ногу. Никто не знал, где он находится, ведь тогда связи никакой не было. А вернуться он должен был через месяц-полтора, поэтому его никто не хватился бы. Смертельно опасная ситуация. Он пролежал в том ущелье неделю, но после смог выбраться из него и доползти 15 километров до поселка Неройка. Его рассказ - один из интересных и важных о туризме на Урале. Это готовый сценарий, по нему можно снять фильм. Он так живо описывает местность, что мне всегда хотелось там побывать. Я познакомился с Николаем Александровым, и он рассказал, где ставил палатку. И я свою поставил там же. Места красивые, но суровые, здоровому-то человеку трудно пройти, не то что проползти, но, видимо, жажда жизни так сильна, что проползешь где угодно. Александров жив, но он теперь не ходит в походы, а сплавляется по рекам России.

Сегодня, конечно, техническое оснащение у продвинутых туристов современное. У Олега Чегодаева был спутниковый трекер, который показывает, где он находится в режиме настоящего времени. Это важный фактор безопасности в одиночном походе по курумам - каменным россыпям, где каждый шаг может стать последним. Случись что - при нажатии кнопки SOS в единый информационный центр поступит сигнал о помощи. К счастью, это не понадобилось.

Кроме того, трекер позволяет обмениваться сообщениями. Благодаря этому Олег постоянно был на связи со своей женой Татьяной - тоже туристкой со стажем. Она не только поддерживала мужа морально, но и выполняла важную миссию.

- Татьяна обеспечивала мое движение. Невозможно пройти три тысячи километров, неся с собой все необходимое на весь срок. Поэтому я разбил маршрут на 18 этапов. На каждый из них надо было доставить продукты, вещи. Я давно путешествую по Уралу, и у меня много знакомых. Они и помогали делать заброски. Например, директор нацпарка "Башкирия" Владимир Кузнецов забрал коробку в Уфе и оставил ее для меня в Иргизлах. В первой части маршрута заброски были каждые пять дней, а дальше реже. На севере сложная логистика. Что-то отправляли почтой до востребования, один раз доставили вертолетом, один раз - поездом. Машинист отдал мне коробку и поехал дальше. Кроме продуктов, в посылках были и разные приятные подарки, поднимающие настроение и улучшающие быт.

Уральские ландшафты - готовые локации для съемок художественных фильмов. Фото: Из личного архива Олега Чегодаева

За весь маршрут Олег Чегодаев сбросил восемь килограммов, хотя специально набирал массу тела перед походом. Так как потеря веса - это уменьшение мышечной массы, то надо было восполнять ее питанием. Оно было разнообразным - Олег решил себе в этом не отказывать. Каждый дневной рацион мама путешественника заранее расфасовала в пакетики по 120 граммов. В меню было обязательно мясо, крупы, очень выручали сублимированные продукты - залил кипятком и вот тебе полноценное блюдо. На десерт природа дарила ягоды - морошку, чернику, которые росли буквально под ногами. Но вот рыбачить или собирать грибы в таком походе, когда каждый день проходишь по 20-50 километров, невозможно. Добычу надо обрабатывать, тратить время, газ.

- Я принципиально не жгу костры. Чисто психологически костер побуждает бросить в него мусор. Я даже поговорку сформулировал: разжег костер - устроил помойку, - говорит Олег. - Костры часто становятся причиной пожара, а 70 процентов из них происходят по вине человека. В наши дни легче и проще готовить еду на портативной горелке. Я стараюсь следовать правилу: ходить в горы без следа. То есть после тебя должно все оставаться так же, как до тебя или чище. Своим примером пытаюсь прививать эту культуру отношения к природе.

Ночевал путешественник в палатке. На отдых оставалось очень мало времени, потому что по итогам каждого дня надо было писать посты в соцсети. Каждый пост вызывал множество комментариев. Люди подбадривали, восхищались, задавали вопросы. Такая поддержка была очень важна для одинокого путника. Поэтому он, несмотря ни на что, заполнял ленту.

- Это было нелегко. Ты идешь 12-14 часов в сутки, а тебе еще надо отснять, потом написать текст, отправить. В первой половине маршрута было легче - хотя бы раз в день где-нибудь на вершине горы можно найти связь. Дальше-сложнее. В ненаселенных территориях я каждый день отправлял через спутник текст. Когда не мог отправить фотографии, Татьяна делала скриншот маршрута и выкладывала его, а снимки добавляла позже. Надеюсь, что когда-нибудь технологии будут развиты настолько, чтобы выкладывать в интернете фотографии из самых глухих уголков.

Аппаратуру путешественник заряжал от пауэрбанков, которые взял с собой с запасом, ведь в горах электричества нет.

Поход требовал постоянного напряжения и неусыпного внимания. Олег Чегодаев говорит, что на маршруте три опасности: человек, клещи и медведи.

- Единственная безопасная встреча с медведем - та, которая не состоялась. Самая распространенная опасная ситуация - неожиданная встреча. Поэтому надо идти и постоянно предупреждать зверя о своем приближении. Кричишь, постукиваешь палками. Медведь обычно старается уйти с твоего пути, но если ты неожиданно на него вышел, оказался между ним и добычей, между медвежатами и медведицей - может и напасть. У меня было семь встреч с медведем на этом маршруте, одна близкая - нас разделяли полтора метра. Остальных видел издалека. Но думаю, что медведи видели меня чаще, не обнаруживая себя. Медведей на Урале много. Следы их присутствия видишь повсюду. В нацпарке "Башкирия", по утверждению сотрудников, самая высокая плотность населения медведей в Европе.

В походе он встретил всех крупных животных, обитающих на Урале: лосей, волков, кабанов, оленей, росомах. Кстати, увидеть волка - большая удача, эти звери очень осторожны и избегают контактов с человеком. Олег за все эти годы видел волков всего два раза, а медведей - раз 30.

Маршрут был выбран максимально прямой. Фото: Из личного архива Олега Чегодаева

На некоторых отрезках маршрута к Олегу Чегодаеву присоединялись другие путешественники. Он не возражал, но ставил условие - быть автономными.

- Однажды я отдыхал, читал книгу, как рядом остановилась машина, из нее выпрыгнул парень и сказал: "Я иду с тобой пять дней". Оказался отличным спутником, - говорит Олег.

Погода, как и сами Уральские горы, была разной - от жары на юге до снегов на севере. Было много гроз с молниями, которые били буквально в ста метрах от палатки. Последнюю неделю июля шли дожди.

Самым сложным было подготовиться к такому длительному походу не физически - Олег в отличной форме, а психологически.

- Я знал, какие это будут дни - холод, голод, тяжелый физический труд, разлука с любимой семьей. Достаточно сложно решиться на это. И где-то за неделю до выхода на маршрут на меня накатило нежелание. Но когда я сделал первый шаг, все прошло. Ближе к финишу никаких подобных мыслей не возникало. Ты уже так много перенес, что остается идти только вперед, - поделился Олег. - Когда закончил маршрут, то понял: я смог, я сделал это!

Кстати, за все 109 дней он ни разу не заболел. Вот что значит психологический настрой. Но стоило спуститься с последней вершины, как заныли колени.

Поход потребовал солидных финансовых ресурсов. Олег потратил на него 500 тысяч из собственных сбережений, а со снаряжением ему помогли спонсоры. Можно было уложиться и в меньшую сумму, если урезать себя в питании, как, например, его коллега, который во время 75-дневного пробега по Уральским горам питался гречкой и шоколадом, но Олег так делать не стал. В походе и без этого трудно, а если еще и есть одно и то же, перестанешь видеть смысл в том, что делаешь.

Путешествие показало, как сказывается глобальное потепление на состоянии гор, особенно на севере.

- За 50 лет растаяло 25 процентов ледников Урала. Это один процесс. Другой - Урал зарастает лесом. За сто лет лес поднялся на 70 метров, так что лет через сто плато перед Иремелем зарастет. Также очень сильно воздействие на природу людей. Урал - место промышленной активности, развивается туризм, - уверен путешественник.

Урал потрясающе красив. В нем есть готовые локации для съемок фантастических фильмов. На юге Полярного Урала - настоящие марсианские ландшафты. Да и гора Масим - самый южный "тысячник" Южного Урала - тоже кроваво-красная. И это так интересно перекликается с башкирскими легендами, с эпосом "Акбузат", когда внук Урал-батыра убивает хана Масима. Может быть, древние башкиры смотрели на эти скалы и представляли, что это застывшая кровь.

Кстати

Олег признается, что рад вернуться к семье, но уже хочется новых путешествий. Планов у него - на 10 лет вперед, и в основном они связаны с Уралом. Да, он прошел маршрут, но шел по прямой, пять километров вправо, пять километров влево. А Урал широкий, и есть еще сотни мест, которые можно посетить. Эта экспедиция стала прологом к большому творческому проекту. Олег Чегодаев хочет отснять весь Урал. А пока о своей экспедиции собирается рассказывать во время лекций, которые пройдут в Уфе, Салехарде, Москве и Санкт-Петербурге.

Олег Чегодаев - предприниматель, вместе с друзьями придумывает и изготавливает ювелирные украшения на тему гор, природы. Кстати, специально для Уральского мегапохода было сделано пять серебряных жетонов - по количеству частей Урала. Олег спрятал их в красивых местах. Подсказки, где искать, даст в своей будущей книге. Найти их сможет любой желающий. Надо только пойти в горы.