В Ижевске два человека пострадали в ДТП с лосем: животное неожиданно выскочило на дорогу и оказалось под колесами сразу двух машин, сообщил 1-ый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Столкновение произошло на выезде из города, в районе Сельхозвыставки, где располагаются садовые массивы. Первым в сохатого врезался автомобиль Lada Largus. Затем животное получило удар от иномарки Skoda, ехавшей по встречной полосе. Лось погиб. Пострадали водитель иномарки и его пассажирка.

Был ли установлен на этом участке знак, предупреждающий о возможном выходе на дорогу диких животных, в ГИБДД не уточнили, но пояснили, что в любом случае водителям придется оплатить компенсацию вреда, нанесенного природе. По приказу Минприроды России сумма денежного взыскания составляет 80 тысяч рублей.

Кстати

По данным дорожной полиции, в этом году на трассах Удмуртии произошли 205 столкновений с лосям.