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25.08.2021 13:07
Рубрика: Культура

В Кирове назвали лауреата "Премии имени братьев Васнецовых

Текст: Ольга Демина (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 19(8544)
В вятском художественном музее (ВХМ) открылась выставка работ художников, принимавших участие в васнецовском пленэре - о его начале "РГ-Неделя" рассказала в номере от 11 августа.
Лауреатом васнецовской премии стал Антон Стекольщиков. Фото: Ольга Демина Лауреатом васнецовской премии стал Антон Стекольщиков. Фото: Ольга Демина
Лауреатом васнецовской премии стал Антон Стекольщиков. Фото: Ольга Демина

Напомним, двенадцать мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Костромы, Перми и Сергиева Посада в течение двух недель работали на территории Вятки, создав за это время более восьмидесяти картин.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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А лауреатом "Премии имени братьев Васнецовых" объявлен москвич Антон Стекольщиков. Он написал семь работ, две из которых переданы в дар ВХМ.

- Я приехал в Вятку с целью нарисовать и открыть для себя новое место. Хотя я знал, что это конкурс, я абстрагировался от этого дела и всю свою душу вложил в творчество, - отметил лауреат.

Еще одну награду - медаль Виктора Михайловича Васнецова - получил Андрей Дубов, художественный руководитель арт-проекта "Васнецовский август". Награду ему вручил известный кировский ювелир Сергей Квашнин, академик Российской академии художеств. Он изготовил медаль в своей мастерской.

Досье "РГ"

Антон Стекольщиков родился в 1967 году в Москве. Окончил Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова. Заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза художников России, Российской ассоциации художников-маринистов. Его работы находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

Контакты

ВХМ:

Киров, ул. Карла Макса, 70. Тел. 8 (8332) 22-50-71.

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