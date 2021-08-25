В Кирове назвали лауреата "Премии имени братьев Васнецовых

В вятском художественном музее (ВХМ) открылась выставка работ художников, принимавших участие в васнецовском пленэре - о его начале "РГ-Неделя" рассказала в номере от 11 августа.

Напомним, двенадцать мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Костромы, Перми и Сергиева Посада в течение двух недель работали на территории Вятки, создав за это время более восьмидесяти картин.

А лауреатом "Премии имени братьев Васнецовых" объявлен москвич Антон Стекольщиков. Он написал семь работ, две из которых переданы в дар ВХМ.

- Я приехал в Вятку с целью нарисовать и открыть для себя новое место. Хотя я знал, что это конкурс, я абстрагировался от этого дела и всю свою душу вложил в творчество, - отметил лауреат.

Еще одну награду - медаль Виктора Михайловича Васнецова - получил Андрей Дубов, художественный руководитель арт-проекта "Васнецовский август". Награду ему вручил известный кировский ювелир Сергей Квашнин, академик Российской академии художеств. Он изготовил медаль в своей мастерской.

Досье "РГ"

Антон Стекольщиков родился в 1967 году в Москве. Окончил Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова. Заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза художников России, Российской ассоциации художников-маринистов. Его работы находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

Контакты

ВХМ:

Киров, ул. Карла Макса, 70. Тел. 8 (8332) 22-50-71.