В Саратове оштрафовали владельца квеста для детей с имитациями трупов

Прокуратура Октябрьского района Саратова привлекла к административной ответственности предпринимателя, который зарабатывал с помощью квеста - лабиринта "Дом Ужасов". Аттракцион был наполнен куклами - имитациями трупов людей. Сообщила в среду прокуратура региона.

Квест был организован в помещении, оборудованном как дом. В нем "обитали" куклы, имитирующие трупы людей. При чем их внешность оставляла желать лучшего, были подчеркнуты всевозможные уродства. Всюду были отрезанные части тела. Куклы участвовали в сценах насилия. Они издавали пугающие звуки и стоны.

Причем истерзанные фигуры с отрезанными частями тела встречали детей уже на входе в лабиринт. Их видели ребята без ограничения возраста.

Прокуратура пояснила бизнесмену, он нарушил ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Ведь герои его лабиринта явно вызывают у ребят страх, ужас или даже панику.

Также изображение ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и их последствий можно показывать детям, только соблюдая возрастные ограничения.

Все нарушения устранены.