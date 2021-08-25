В Тольятти завели дело после отравления детей в бассейне

В Тольятти СК по региону возбудил уголовное дело после отравления детей в бассейне, сообщило ведомство.

Напомним, 19 августа 2021 года в больницу Автограда попали семь детей в возрасте от семи до 14 лет с жалобами на плохое самочувствие. Все они были на дне рождения одного из потерпевших в бассейне. Сейчас дети чувствуют себя хорошо.

Лабораторные исследование образцов воды из бассейна показали, что в ней было в три раза больше остаточного связанного хлора, чем положено.

В свою очередь, прокуратура Самарской области сообщила, что в суде будет настаивать на приостановке работы оздоровительного комплекса, где находится бассейн.