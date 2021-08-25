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25.08.2021 09:03
Рубрика: Общество

В Уфе стартует Финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы"

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 19(8544)
В столице Башкирии сегодня начинается очень важное для всей страны мероприятие - Финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы". 1800 студентов и школьников из 76 регионов России приехали в Уфу, чтобы продемонстрировать свои навыки в кирпичной кладке и ландшафтном дизайне, веб-дизайне и эксплуатации тракторов, в ветеринарном деле, сварочных технологиях и многих других направлениях. Цель этих ребят - доказать, что они лучшие в стране и готовы представлять Россию на международном чемпионате в Шанхае в 2022 году.
Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
Каких специалистов готовы обучать самостоятельно на местах

Основной соревновательной площадкой станет территория парка молодых профессионалов на улице Рубежной. Участники чемпионата будут состязаться в 105 профессиональных компетенциях, которые разделены на семь блоков: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, образование. У каждого направления - свои задания. Так, к примеру, в компетенции "Ветеринария" конкурсанты должны спасти жизнь кошки, проглотившей инородный предмет, - точнее, наглядно продемонстрировать все свои действия при такой ситуации на специальном медицинском тренажере.

Как рассказала технический эксперт по компетенции "Ветеринария" Елена Булатова, молодым ветеринарам нужно будет дать "кошке" наркоз, подготовить операционное поле, правильно выполнить разрезы, обнаружить внутри организма инородные предметы, извлечь их, наложить внутренние и внешние швы. И все это за полчаса.

- Задание довольно сложное, но на чемпионате и должны быть серьезные испытания, ведь в них участвуют профессионалы, - отметила Елена Булатова.

Интересные задачи предстоит решить и участникам, выступающим в компетенции "Ландшафтный дизайн". Им нужно быстро и аккуратно посадить цветы, растения, установить контейнеры, заполненные камнями, уложить дорожки, оформить клумбу. При этом важно соблюсти международные стандарты качества WorldSkills: жюри будет оценивать объем сделанной работы и скорость выполнения задания.

Нелегко придется и участникам состязаний по компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес". Они будут заниматься здоровьем волонтеров. Конкурсантам предстоит консультировать ранее незнакомого человека о здоровом образе жизни, тестировать его физическое состояние.

Попробовать себя в различных компетенциях - от мобильной робототехники до эксплуатации сельскохозяйственных машин и сварочных работ в интерактивных зонах парка молодых профессионалов смогут все желающие 26, 27 и 28 августа.

Церемония закрытия и награждение победителей чемпионата пройдет 29 августа в парке "Ватан".

- Это мероприятие имеет большое значение и положительно скажется на развитии экономики страны в целом. За счет популяризации рабочих профессий появится много молодых специалистов, которые станут профессионалами в своем деле. Благодаря чемпионату WorldSkills мы сможем существенно повысить производительность труда в стране, - отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Справка "РГ"

Нацфинал WorldSkills Russia - это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и школьников до 16 лет. Мероприятие ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в нацпроект "Образование".

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