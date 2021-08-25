Заработать на аренде квартир стало сложнее

Покупать квартиры для их сдачи в аренду стало за последний год менее выгодно. Цены на жилье выросли, а арендные ставки догнать их не успевают.

Ставка аренды в городах-миллионниках за год выросла на 11,59%, а средний чек на покупку однокомнатной квартиры за тот же период - на 17,36%, сообщает ГК SRG. Средний срок окупаемости "однушки" увеличился с 15 до 16 лет.

Быстрее всего вернуть стоимость жилья за счет аренды можно в Казани и Челябинске. В Казани срок окупаемости квартиры - 11,6 года. За счет аренды (27 тысяч рублей в месяц) можно возвращать 8,59% от ее стоимости (3,77 млн рублей) ежегодно. В Челябинске "однушка" окупается за 12,2 года. Аренда тут дешевле - 11 тысяч рублей в месяц, но и цены на жилье заметно ниже - лишь 1,6 млн за однокомнатную квартиру. В Самаре ситуация улучшилась - вернуть стоимость квартиры можно за 13,7 года, это на 1,9 года быстрее, чем в прошлом году. В Омске, напротив, квартиры подорожали почти на 29% (до 2,08 млн рублей), а аренда - лишь на 10% (до 11 тысяч рублей). Наименьшая доходность - в Москве и Санкт-Петербурге (21,1 года).

При инвестициях в недвижимость нужно учитывать, однако, не только доход от аренды, но и подорожание жилья.

Наибольший доход - до 15-30% годовых - возможен, когда жилье покупается на стадии котлована, отмечает руководитель проекта Synergy Invest Сергей Четвериков. Но это и более рискованно.

Вкладываться лучше в зеленые комфортные районы с плохой транспортной доступностью, считает основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев, стоимость жилья и арендные ставки здесь будут быстрее расти в цене.