Экс-мэр Томска Иван Кляйн остался под домашним арестом

Советский суд Томска продлил еще на три месяца домашний арест бывшему главе города Ивану Кляйну, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Как сообщили ТАСС в суде, он останется под арестом до 26 ноября.

До марта текущего года экс-мэр, задержанный в ноябре 2020 года, находился в изоляторе временного содержания. Но затем суд изменил ему меру пресечения на домашний арест по состоянию здоровья - бывший градоначальник перенес две операции. Сейчас адвокаты Ивана Кляйна просили сменить домашний арест на запрет определенных действий, но суд не удовлетворил это ходатайство.

Как писала "РГ", Иван Кляйн проходит обвиняемым сразу по двум уголовным делам. Оба возбуждены по одной и той же 286-й статье УК РФ "Превышение должностных полномочий". По версии следствия, будучи мэром, Кляйн велел подчиненным внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны рядом с крупнейшей пивоваренной компанией, которой руководит и является основным бенефициаром его жена. Кроме того, в 2015 году Иван Кляйн в обход всех положенных процедур распорядился выделить своей дочери земельный участок площадью 852 квадратных метра для строительства индивидуального жилого дома.