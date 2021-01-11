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Рубрика: Происшествия

Суд продлил арест мэру Томска Ивану Кляйну

Текст: Наталья Граф (Томск)

Сегодня Кировский районный суд Томска рассмотрел ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей отстраненному мэру Томска Ивану Кляйну.

Фото: Станислав Савельев/ РИА Новости
Томский областной суд оставил под арестом мэра Ивана Кляйна

Адвокаты Ивана Кляйна настаивали на изменении меры пресечения - у них подзащитного в СИЗО ухудшилось состояние здоровья. Однако суд принял другое решение.

- По решению суда Иван Кляйн останется под стражей еще на два месяца, до 13 марта - сообщила "РГ" представитель СК по Томской области Елена Лебедева.

Напомним, Иван Кляйн был задержан 13 ноября. В отношении мэра возбуждено два уголовных дела по статье 286 УК РФ - "Превышение должностных полномочий". По данным следователей, мэр приказал подчиненным внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у крупнейшей пивоваренной компании, генеральным директором и основным бенефициаром которой является его супруга. А в 2015 году Кляйн подписал постановление о предоставлении своей дочери земельного участка площадью 852 квадратных метра для строительства индивидуального жилого дома.

По решению Кировского районного суда города Томска Иван Кляйн был помещен под арест. Адвокатам бывшего градоначальника не удалось обжаловать это решение.

В отношении супруги мэра Томска, генерального директора компании "Томское пиво" Галины Кляйн также возбуждено уголовное дело. Ее будут судить за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов в ходе проведения следственного действия.

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