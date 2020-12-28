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28.12.2020 13:01
Рубрика: Происшествия

Арестованного мэра Томска Кляйна экстренно перевели в медсанчасть

Текст: Наталья Граф (Томск)

У отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна, находящегося по решению суда в СИЗО-1, резко ухудшилось состояние здоровья.

Жену мэра Томска Галину Кляйн допросили как свидетеля

По словам адвокатов Кляйна, 23 декабря у него поднялась температура до 39,2 градуса и появились другие симптомы острого заболевания.

- Он был помещен в палату медсанчасти СИЗО, где ему ставят антибиотики и пытаются сбить температуру, - сообщают адвокаты. - Специалистов по профилю заболевания Ивана Кляйна в СИЗО-1 нет, как и нет условий для необходимого обследования.

По словам защитников, необходимый специалист сможет посетить Кляйна только во вторник, 29 декабря.

Напомним, Иван Кляйн был задержан силовиками 13 ноября, во время утреннего совещания. В отношении мэра возбуждено два уголовных дела по статье 286 УК РФ - "Превышение должностных полномочий". По данным следователей, мэр приказал подчиненным внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у крупнейшей пивоваренной компании, генеральным директором и основным бенефициаром которой является его супруга. А в 2015 году Кляйн подписал постановление о предоставлении своей дочери земельного участка площадью 852 квадратных метра для строительства индивидуального жилого дома.

По решению Кировского районного суда города Томска Иван Кляйн был помещен под арест. Адвокаты бывшего градоначальника обжалуют это решение в суде по правам человека.

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