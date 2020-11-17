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17.11.2020 08:51
Рубрика: Происшествия

Мэра Томска не отпустили под домашний арест из-за супруги

Текст: Наталья Граф
Кировский районный суд Томска решил, что мера пресечения в виде домашнего ареста задержанного силовиками мэра Ивана Кляйна будет неэффективна: он проживает совместно с владелицей компании "Томское пиво" Галиной Кляйн.

- Проживание в месте исполнения меры пресечения совместно с супругой обвиняемого, являющейся руководителем коммерческой организации, в интересах которой обвиняемому инкриминируется совершение ряда действий, не исключает возможности обвиняемого воспрепятствовать производству по уголовному делу, - говорится в решение Кировского районного суда.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Стали известны подробности уголовного дела томского мэра Ивана Кляйна

По этой же причине, по мнению суда, невозможно и избрание других мер пресечения, не связанных с лишением свободы, - залога или личного поручительства.

Помимо этого, Кляйну известны лица, чьи показания могут иметь значение для уголовного дела, и он может оказывать на них давление. А имеющаяся у обвиняемого степень заболевания не препятствует его содержанию под стражей.

В свою очередь, адвокаты Кляйна намерены обжаловать решение Кировского районного суда.

Напомним, Иван Кляйн был задержан силовиками 13 ноября во время утреннего совещания. В отношении мэра возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". По данным следователей, глава Томска приказал начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у ОАО "Томское пиво", генеральным директором и основным бенефициаром которой является его супруга.

Кировский районный суд города Томска удовлетворил ходатайство следователей о заключении подозреваемого под стражу.

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