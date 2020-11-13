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13.11.2020 09:10
Рубрика: Происшествия

На мэра Томска завели дело о превышении должностных полномочий

Текст: Наталья Граф
СК возбудил уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Его обвинили в превышении должностных полномочий.
Фото: Яков Андреев/РИА Новости Фото: Яков Андреев/РИА Новости
Фото: Яков Андреев/РИА Новости

- Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 286 УК РФ "Превышение должностых полномочий", - сообщила представитель СУ СК РФ по Томской области Елена Лебедева.

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По данным СК, семье мэра принадлежит одна из крупнейших пивоваренных компаний в Сибири - ОАО "Томское пиво". Генеральным директором и основным бенефициаром компании в настоящее время является супруга Кляйна, а мэр - основным акционером.

- В 2016 году Кляйн, действуя в интересах ОАО, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка компании. На этом основании он попросил подготовить постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны, - рассказали следователи.

В январе 2017 года Кляйн подписал постановление о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск" в отношении территории в районе указанного земельного участка. В результате указанных действий, по версии СК, предпринимателю был причинен существенный вред. Бизнесмен не смог использовать участок по планируемому назначению - строительству многоэтажных жилых домов.

Иван Кляйн был задержан силовиками 13 ноября во время утреннего совещания. Высокопоставленного чиновника вывели из здания администрации в наручниках. В настоящее время по месту жительства Кляна, в мэрии, а также в компании "Томское пиво" проходят обыски.

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Кляйна избрали на должность мэра Томска в октябре 2013 года. В сентябре 2018-го его переизбрали на второй срок. К слову, это уже третий мэр города, попавший под уголовное преследование. Предыдущего градоначальника Николая Николайчука задержали в 2014 году также по обвинению в превышении должностных полномочий. В интересах частной компании "Томскдорстрой" он принял решение о ремонте Московского тракта без проведения торгов. Суд приговорил Николайчука к четырем годам лишения свободы условно.

Еще один мэр Томска Александр Макаров был арестован в 2006 году. Чиновнику предъявили обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Городской глава был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве, вымогательстве, мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Экс-мэра приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В 2016 году осужденный получил право на условно-досрочное освобождение и вышел из колонии.

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