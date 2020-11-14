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14.11.2020 18:37
Рубрика: Происшествия

Мэра Томска Ивана Кляйна отправили под арест

Текст: Наталья Граф (Томск)
Кировский районный суд города Томска избрал меру пресечения для мэра Томска Ивана Кляйна, задержанного силовиками по обвинению в превышении должностных полномочий.

СК ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу. По мнению следователей, высокопоставленный чиновник может оказывать давление на свидетелей.

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
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Представители Ивана Кляйна в свою очередь настаивали на домашнем аресте. По мнению стороны защиты, учитывая возраст, состояние здоровья подзащитного и характер инкриминируемых ему преступлений, такая мера пресечения является более разумной.

- Кировский районный суд города Томска удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева. - Иван Кляйн будет находиться под арестом 2 месяца.

Суд также избрал меру пресечения начальнику юридического отдела ОАО "Томское пиво" Вячеславу Литвину. Он также заключен под стражу. В чем обвиняют Литвина, пока неизвестно.

Напомним, Иван Кляйн был задержан силовиками 13 ноября, прямо во время утреннего совещания. В отношении мэра возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ -"Превышение должностных полномочий". По данным следователей, мэр приказал начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у ОАО "Томское пиво". Предполагается, что Кляйн действовал в интересах крупнейшей пивоваренной компании, генеральным директором и основным бенефициаром которой является его супруга.

В результате приобретший по соседству с "Томским пивом" земельный участок предприниматель не смог использовать его по назначению. Бизнесмен планировал возвести на улице Мокрушина жилой комплекс и обратился в мэрию, чтобы изменить статус территории - с промышленной зоны на в зону общественно-жилого назначения. Но из-за наличия санитарно-защитной зоны, распространяющейся на половину его участка, получил отказ. Бизнесмен обратился в суд, и в ходе процесса выяснилось, что документы о санитарно-защитной зоне были фиктивными.

По месту жительства мэра, в городской администрации и в компании "Томское пиво" прошли обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

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