Стали известны подробности уголовного дела томского мэра Ивана Кляйна

Новости

Тизер: названа официальная дата премьеры сериала Marvel "Ванда/Вижн" 11:16
Песков: Дочь Путина сама решила стать добровольцем и испытать вакцину от COVID 11:09
Песков ответил на вопрос об окончании пандемии коронавируса 11:03
В Москве зарегистрировано 5974 новых случая COVID-19 11:03
Волков встретится с Оверимом на турнире UFC 6 февраля 10:57
"Чендлер" анонсировал съемки продолжения "Друзей" 10:56
Песков рассказал, как Запад путается в показаниях по делу Навального 10:52
В Москве заработает онлайн-почта Деда Мороза 10:37
Сборные Аргентины и Парагвая по футболу сыграли вничью в отборе ЧМ-2022 10:35
На портале мэра Москвы открылись консультации по жилищным вопросам 10:28
Кабмин одобрил наделение тренеров статусом педагогов 10:20
Песков прокомментировал ситуацию со сбитым Баку вертолетом 10:17
Российская армия получит новый огнемет 10:15
Илон Маск засомневался в надежности тестов на коронавирус 10:05
Видео: В Новосибирске Ан-124 выкатился за пределы взлетной полосы 09:42
Пулково признали лучшим в Европе аэропортом по качеству обслуживания 09:37
Глава Пятигорска заболел COVID-19 09:25
Наталья Сергунина: Онлайн-площадка появилась у детских технопарков Москвы 09:22
Заболеваемость коронавирусом среди столичных старшеклассников не растет 09:21
Оперштаб: Еще 4219 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:19
Помощник Алиева отчитал посла Азербайджана за неуместные слова о крушении Ми-24 09:04
Врач рассказала, какой продукт необходимо есть при коронавирусе 07:20
Жертвами обрушившегося на Филиппины тайфуна стали десятки человек 07:13
Небензя рассказал о перспективах продления ДСНВ при Байдене 06:31
В Роспотребнадзоре назвали условие снижения темпов распространения COVID-19 06:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Определились все участники финального турнира Евро-2020
Определились все участники финального турнира Евро-2020
Мы благодарим всех, кто поздравил нас с 30-летием. Спасибо! Будем вместе
Мы благодарим всех, кто поздравил нас с 30-летием. Спасибо! Будем вместе
13.11.2020 10:32
Рубрика: Происшествия

Стали известны подробности уголовного дела томского мэра Ивана Кляйна

Текст: Наталья Граф (Томск)
Стали известны подробности уголовного дела, возбужденного в отношении мэра города Томска Ивана Кляйна.

Влиятельный чиновник оказался в изоляторе за покровительство семейному пивному бизнесу. Семье мэра принадлежит одна из крупнейших пивоваренных компаний - ОАО "Томское пиво". Генеральным директором и основным бенефициаром компании в настоящее время является супруга Кляйна. По данным СК, мэр, являющийся основным акционером компании, действовал в ее интересах.

В прошлом году за помощью к силовикам обратились местные инвесторы. Они пожаловались на то, что администрация города препятствует им в застройке жилого комплекса на улице Мокрушина, 11/1. Предприниматели подали в мэрию заявление об изменении статуса земельного участка.

Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно

- Для строительства промышленную зону было необходимо перевести в зону общественно-жилого назначения, - рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

Однако в мэрии строителями отказали. Чиновники пояснили инвесторам, что рядом с их участком находятся склады компании "Томское пиво". А так как это производство повышенного класса опасности, то вокруг складов действует 300 метровая санитарно-защитная зона, накрывающая более половины участка, планируемого к застройке.

Возмущенные инвесторы подали иск в арбитражный суд. Во время процесса и выяснилось, что предоставленные чиновниками документы о санитарно-защитной зоне "Томского пива" могут быть фиктивными. Проверка подтвердила предположения силовиков и привела к возбуждению уголовного дела.

По данным следствия, в 2016 году Иван Кляйн дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска в интересах своей компании. Он поручил ему внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны у компании "Томское пиво". Затем ложную информацию внесли в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск".

В результате махинаций предпринимателям был причинен существенный вред, так как они не смогли использовать свой земельный участок по планируемому назначению.

Напомним, Иван Кляйн был задержан силовиками 13 ноября, прямо во время утреннего совещания. Высокопоставленного чиновника вывели из здания администрации в наручниках. По месту жительства Ивана Кляйна, в мэрии и в компании "Томское пиво" проходят обыски, допрашиваются свидетели. Это уже третий мэр Томска, попавший под уголовное преследование за превышение должностных полномочий.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Песков прокомментировал ситуацию со сбитым Баку вертолетом
ЦБ отозвал лицензию у "Международного коммерческого банка"
На мэра Томска завели дело о превышении должностных полномочий
Пульмонолог назвал самых опасных распространителей коронавируса
В Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящей зимой
Генпрокуратура опубликовала статистику преступлений в стране
Видео
Видео
Застрявший на путях Mercedes увернулся от поезда за миг до аварии