Стали известны подробности уголовного дела томского мэра Ивана Кляйна

Стали известны подробности уголовного дела, возбужденного в отношении мэра города Томска Ивана Кляйна.

Влиятельный чиновник оказался в изоляторе за покровительство семейному пивному бизнесу. Семье мэра принадлежит одна из крупнейших пивоваренных компаний - ОАО "Томское пиво". Генеральным директором и основным бенефициаром компании в настоящее время является супруга Кляйна. По данным СК, мэр, являющийся основным акционером компании, действовал в ее интересах.

В прошлом году за помощью к силовикам обратились местные инвесторы. Они пожаловались на то, что администрация города препятствует им в застройке жилого комплекса на улице Мокрушина, 11/1. Предприниматели подали в мэрию заявление об изменении статуса земельного участка.

- Для строительства промышленную зону было необходимо перевести в зону общественно-жилого назначения, - рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

Однако в мэрии строителями отказали. Чиновники пояснили инвесторам, что рядом с их участком находятся склады компании "Томское пиво". А так как это производство повышенного класса опасности, то вокруг складов действует 300 метровая санитарно-защитная зона, накрывающая более половины участка, планируемого к застройке.

Возмущенные инвесторы подали иск в арбитражный суд. Во время процесса и выяснилось, что предоставленные чиновниками документы о санитарно-защитной зоне "Томского пива" могут быть фиктивными. Проверка подтвердила предположения силовиков и привела к возбуждению уголовного дела.

По данным следствия, в 2016 году Иван Кляйн дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска в интересах своей компании. Он поручил ему внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны у компании "Томское пиво". Затем ложную информацию внесли в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск".

В результате махинаций предпринимателям был причинен существенный вред, так как они не смогли использовать свой земельный участок по планируемому назначению.

Напомним, Иван Кляйн был задержан силовиками 13 ноября, прямо во время утреннего совещания. Высокопоставленного чиновника вывели из здания администрации в наручниках. По месту жительства Ивана Кляйна, в мэрии и в компании "Томское пиво" проходят обыски, допрашиваются свидетели. Это уже третий мэр Томска, попавший под уголовное преследование за превышение должностных полномочий.