Против томского мэра Ивана Кляйна возбудили второе дело

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна.

По предварительной информации, речь идет о подписанном в 2015 году Иваном Кляйном постановлении о безвозмездном предоставлении своей дочери земельного участка площадью 852 квадратных метра для строительства индивидуального жилого дома.

-Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по Томской области Елена Лебедева.

Напомним, Иван Кляйн был задержан силовиками 13 ноября, прямо во время утреннего совещания. В отношении мэра возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ - "Превышение должностных полномочий". По данным следователей, мэр приказал подчиненным внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у ОАО "Томское пиво". Предполагается, что Кляйн действовал в интересах крупнейшей пивоваренной компании, генеральным директором и основным бенефициаром которой является его супруга.

В результате приобретший по соседству с "Томским пивом" земельный участок предприниматель не смог использовать его по назначению. Бизнесмен планировал возвести на улице Мокрушина жилой комплекс.

Уголовное дело возбуждено и в отношении начальника юридического отдела "Томское пиво" Вячеслава Литвина: его обвиняют в мошенничестве.

На супругу мэра Галину Кляйн также завели уголовное дело - по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, во время обыска она выбросила в окно подушку с находившимися внутри сведениями о финансовых счетах с крупными суммами.

В настоящее время по решению Кировского районного суда города Томска Иван Клян находится под арестом. Адвокаты бывшего градоначальника обжалуют это решение в суде по правам человека.