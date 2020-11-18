Мэра Томска Ивана Кляйна отстранили от должности

Кировский районный суд города Томска удовлетворил ходатайство следствия и отстранил от должности мэра Ивана Кляйна.

- Задержанный по обвинению в превышении должностных полномочий отстранен от работы временно - на период расследования уголовного дела, - сообщила представитель СУ СК РФ по Томской области Елена Лебедева.

Исполнять обязанности мэра будет его заместитель по экономическому развитию Михаил Ратнер, сообщили в администрации Томской области.

Накануне адвокаты Кляйна обжаловали решение Кировского районного суда о заключении задержанного под стражу. Они направили в Томский областной суд апелляционную жалобу, в которой просят избрать для их подзащитного более мягкую меру пресечения.

Напомним, Иван Кляйн был задержан силовиками 13 ноября во время утреннего совещания. В отношении мэра возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". По данным следователей, глава Томска приказал начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у ОАО "Томское пиво", гендиректором которой является супруга Кляйна. В результате владеющий соседним земельным участком предприниматель не смог использовать его по назначению.

Уголовное дело также возбуждено в отношении начальника юридического отдела "Томского пива" Вячеслава Литвина: его обвиняют в мошенничестве.