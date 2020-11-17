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17.11.2020 10:02
Рубрика: Происшествия

Начальника юротдела "Томского пива" обвинили в мошенничестве

Текст: Наталья Граф (Томск)

Следственный комитет озвучил подробности уголовного дела в отношении начальника юридического отдела ОАО "Томское пиво" Вячеслава Литвина.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ - "Мошенничество в особо крупном размере". Как уже сообщала "РГ", Кировский районный суд отправил Литвина под стражу на 2 месяца.

Фото: Яков Андреев / РИА Новости
Мэра Томска не отпустили под домашний арест из-за супруги

- По предварительным данным, в 2016 году подозреваемый, введя в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, расположенных на территории города Томска, - сообщает представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

На основании данного договора компания "Томское пиво", гендиректором и бенефициаром которой является супруга мэра Ивана Кляйна, получила право собственности на данные земельные участки по заниженной стоимости. В результате сделки пострадал томский предприниматель Ринат Аминов. По данным следствия, ему был причинен материальный ущерб в особо крупном размере - более одного миллиона рублей.

Ринат Аминов проходит пострадавшим и по другому резонансному уголовному делу - в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Хорошо известный в Томске предприниматель в 2016 году приобрел земельный участок бывшего радиотехнического завода на улице Мокрушина. Он планировал возвести здесь жилой комплекс и обратился в мэрию, чтобы изменить статус участка - с промышленной зоны на зону общественно-жилого назначения. Но получил отказ.

Как выяснилось, в интересах семейного бизнеса мэр приказал начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у "Томского пива", расположенного рядом с участком Аминова. Предприниматель обратился в суд, и в ходе процесса выяснилось, что документы о санитарно-защитной зоне были фиктивными.

По одной из версий, Литвин мог выступать в качестве посредника между мэром и предпринимателем, которые пытались прийти к соглашению по использованию земельных участков, расположенных по соседству. Возможно, что участки были проданы "Томскому пиву" по заниженной цене по договоренности между двумя сторонами. Однако потом между влиятельными собственниками произошел конфликт.

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