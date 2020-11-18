Супругу мэра Томска вызвали в полицию для дачи показаний

Сотрудники правоохранительных органов вызвали для дачи показаний генерального директора компании "Томское пиво" Галину Кляйн. Супругу томского мэра опросили в рамках проведения проверки по факту противодействия следствию при обысках.

- Информация о задержании Галины Ивановны Кляйн не соответствует действительности, - сообщают защитники Ивана Кляйна. - У нее отобрано объяснение сотрудникам полиции по административному делу. Она не ограничена в передвижении.

Напомним, Иван Кляйн был задержан силовиками 13 ноября во время утреннего совещания. В отношении мэра возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Уголовное дело также возбуждено в отношении начальника юридического отдела "Томского пива" Вячеслава Литвина - его обвиняют в мошенничестве.

Сегодня Кировский районный суд города Томска удовлетворил ходатайство следствия и отстранил мэра от должности. По решению суда Кляйн находится под арестом.

Адвокаты Кляйна требуют отменить решение Кировского районного суда о заключении задержанного под стражу. Защитники направили в Томский областной суд апелляционную жалобу, в которой просят избрать для их подзащитного более мягкую меру пресечения.