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18.11.2020 11:25
Рубрика: Происшествия

Супругу мэра Томска вызвали в полицию для дачи показаний

Текст: Наталья Граф (Томск)

Сотрудники правоохранительных органов вызвали для дачи показаний генерального директора компании "Томское пиво" Галину Кляйн. Супругу томского мэра опросили в рамках проведения проверки по факту противодействия следствию при обысках.

Фото: Яков Андреев / РИА Новости
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- Информация о задержании Галины Ивановны Кляйн не соответствует действительности, - сообщают защитники Ивана Кляйна. - У нее отобрано объяснение сотрудникам полиции по административному делу. Она не ограничена в передвижении.

Напомним, Иван Кляйн был задержан силовиками 13 ноября во время утреннего совещания. В отношении мэра возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".  Уголовное дело также возбуждено в отношении начальника юридического отдела "Томского пива" Вячеслава Литвина - его обвиняют в мошенничестве.

Сегодня Кировский районный суд города Томска удовлетворил ходатайство следствия и отстранил мэра от должности. По решению суда Кляйн находится под арестом.

Адвокаты Кляйна требуют отменить решение Кировского районного суда о заключении задержанного под стражу. Защитники направили в Томский областной суд апелляционную жалобу, в которой просят избрать для их подзащитного более мягкую меру пресечения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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