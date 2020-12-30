Супругу мэра Ивана Кляйна будут судить за сопротивление при обыске

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супруги мэра Томска, генерального директора компании "Томское пиво" Галины Кляйн.

Ее будут судить за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов в ходе проведения следственного действия.

По данным следствия, во время обысков в квартире мэра Томска Ивана Кляйна, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий, его супруга ударила одного из сотрудников правоохранительных органов. Галина Кляйн также выбросила в окно подушку с находившимися внутри сведениями о финансовых счетах с крупными суммами.

Сначала супругу мэра вызвали в полицию как свидетеля. Позже ей были предъявлены обвинения по статье 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти".

- Обвиняемая свою вину в инкриминированном деянии признала в полном объеме, - сообщает прокуратура Томской области.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

В отношении Ивана Кляйна возбуждены два уголовных дела по статье 286 УК РФ - "Превышение должностных полномочий".

По решению Кировского районного суда города Томска Иван Кляйн помещен в СИЗО. На днях его экстренно перевели в медсанчасть. По данным адвокатов, у их подзащитного резко ухудшилось состояние здоровья.