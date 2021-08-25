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25.08.2021 07:54
Рубрика: Экономика

Forbes составил рейтинг богатейших россиянок

Текст: Дмитрий Машуков
Издание Forbes опубликовало очередной рейтинг богатейших женщин страны. В списке этого года появилось несколько новых лиц, сменился лидер, а совокупное состояние фигурантов увеличилось за 12 месяцев более чем вдвое - с 10,7 миллиарда долларов до 25,3 миллиарда.
Основательница магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Фото: Александр Щербак/ТАСС Основательница магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Основательница магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Первую строчку рейтинга-2021 заняла основательница магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (13 миллиардов долларов). Оборот ее бизнеса вырос в два раза.

Фото: EPA-EFE/KAMIL ZIHNIOGLU
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Экс-владелица "Интеко", предпринимательница Елена Батурина сместилась на второе место списка. Ее состояние эксперты журнала оценили в 1,3 миллиарда долларов. На третьем месте оказалась совладелица группы "Черкизово" Лидия Михайлова с состоянием в 1,3 миллиарда. Четвертую позицию занимает дочь совладельца компании "Лукойл" Леонида Федуна Екатерина, состояние которой - 900 миллионов долларов. Первую пятерку замкнула совладелица сети дискаунтеров "Светофор" Валентина Шнайдер (650 миллионов).

Авторы издания отмечают, что оценка базируется на стоимости принадлежащих участницам рейтинга активов: акций компаний, объектов недвижимости и прочих. Публичные компании эксперты оценивают по рыночной капитализации, а закрытые - по данным об объемах продаж, собственном капитале и прибыли.

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