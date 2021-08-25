Forbes составил рейтинг богатейших россиянок

Первую строчку рейтинга-2021 заняла основательница магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (13 миллиардов долларов). Оборот ее бизнеса вырос в два раза.

Экс-владелица "Интеко", предпринимательница Елена Батурина сместилась на второе место списка. Ее состояние эксперты журнала оценили в 1,3 миллиарда долларов. На третьем месте оказалась совладелица группы "Черкизово" Лидия Михайлова с состоянием в 1,3 миллиарда. Четвертую позицию занимает дочь совладельца компании "Лукойл" Леонида Федуна Екатерина, состояние которой - 900 миллионов долларов. Первую пятерку замкнула совладелица сети дискаунтеров "Светофор" Валентина Шнайдер (650 миллионов).

Авторы издания отмечают, что оценка базируется на стоимости принадлежащих участницам рейтинга активов: акций компаний, объектов недвижимости и прочих. Публичные компании эксперты оценивают по рыночной капитализации, а закрытые - по данным об объемах продаж, собственном капитале и прибыли.