Под Новосибирском стартовало строительство суперсовременного синхротрона

Под Новосибирском началось строительство Сибирского кольцевого источника фотонов. Установка мегасайнс мирового уровня привлечет в Сибирь ученых из разных стран мира. Значение таких объектов для российской науки и экономики обсуждали эксперты на международном научно-технологическом форуме "Технопром".

Пока СКИФ существует в макете, но уже в 2024 году в нем будут работать ученые. Фото: Татьяна Кравченко

Как рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Центр коллективного пользования СКИФ будет включать не только ускорительный комплекс - синхротрон четвертого поколения, но и экспериментальные станции, и 30 новых лабораторий мирового уровня, в том числе для исследований в области биотехнологий и вирусологии.

Расшифровка структуры биополимеров, функционирование живых организмов, передача наследственной информации, поведение вирусов, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов и многое другое - все это будут делать на СКИФе. По мнению ученых, создание в стране центров такого уровня - фактор технологической независимости России, которая, как и другие страны, нуждается в современных исследованиях материи с помощью синхротронов, но пока располагает только установками первого поколения. Кстати, во всем мире сейчас только один синхротрон четвертого поколения - в Швеции, и российский вполне может стать вторым.

СКИФ разместится на площади 30 гектаров в наукограде Кольцово. Его создание планируется завершить к концу 2023 года, а еще через год ученые смогут приступить к научным исследованиям. Ориентировочная стоимость объекта более 37 миллиардов рублей. Здесь планируется создать датахаб и суперкомпьютерные мощности для моделирования и выполнения расчетов. В дальнейшем они могут быть доступны широкому кругу исследователей.

- СКИФ станет "интеллектуальным магнитом" не только для ученых нашей страны, но и для всего мирового сообщества. И принесет новые открытия, - сказал в Новосибирске заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

СКИФ разместится на площади 30 гектаров в наукограде Кольцово. Его создание планируется завершить к концу 2023 года

Кстати, исследования на синхротроне носят, как правило, прикладной характер, а не теоретический. Именно о создании технологий, полезных для всех, и шла речь на форуме "Технопром". Возможно, этим и объясняется небывалая активность участников форума - 25 августа, в первый день его работы, в дискуссиях, по самым скромным подсчетам, приняли участие порядка 50 тысяч человек из 20 стран. Это стало возможным благодаря тому, что форум впервые проходит в гибридном формате онлайн и офлайн.