Счетная палата назвала число пенсионеров в России

По данным Пенсионного фонда России, на 1 апреля этого года в стране проживали 42,6 миллиона пенсионеров. При этом 8,6 миллиона продолжали работать. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты.

Приводится также информация о страховых пенсиях - их получали весной 2021 года 38,7 миллиона человек, в частности, пенсии по старости - 35,4 миллиона.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры страны получат единовременную выплату - по 10 тысяч рублей. Эти деньги будут выплачиваться одновременно с пенсией.