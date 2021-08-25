Сибирской угольной энергетической компании - 20 лет

Предприятия СУЭК работают во многих регионах России. На территории Забайкальского края это разрезы Харанорский, Восточный и Черновский ремонтно-механический завод.

Харанорский разрез не только вносит важный вклад в развитие региональной экономики, но и является ярким примером социально ответственного бизнеса. Фото: Агата Карасева

АО "Разрез Харанорский" - крупнейший актив СУЭК в Забайкалье, абсолютный лидер краевой угольной отрасли - не только вносит важный вклад в развитие экономики, но и является ярким примером социально ответственного бизнеса.

Харанорский намного старше головной компании. В 2020-м ему исполнилось полвека. В Забайкалье Харанорский разрез - в тройке основных деловых партнеров РЖД. В этом году железнодорожники намерены отправить с него более четырех миллионов тонн угля.

- Предприятие располагает современной техникой: 220-тонными БелАЗами, экскаватором РС-4000, аналога которому в сибирском регионе нет. Это позволяет своевременно и в полном объеме выполнять обязательства перед потребителями. При этом делаем все, чтобы наше производство было безопасным и комфортным для сотрудников, - подчеркивает заместитель главного инженера Харанорского разреза Дмитрий Чугуевский.

- Неотъемлемая часть деятельности экономически успешного предприятия - благотворительность. В этом году организовали несколько социальных акций. В преддверии нового учебного года помогли с ремонтом местной школе №40 - выделили необходимые строительные и отделочные материалы на ремонт столовой и библиотеки, - отмечает заместитель генерального директора по работе с персоналом АО "Разрез Харанорский" Ирина Иванова.

Предмет особой заботы - развитие спорта. Сейчас на территории спортивно-оздоровительного комплекса поселка Дровяная завершены работы по заливке бетонного основания за счет средств муниципалитета "Улетовский район" и городского поселения "Дровянинское". В свою очередь, Фонд социально-экономической поддержки регионов "СУЭК регионам" совместно с "Разрезом Восточный" оказали финансовую помощь в сумме 200 тысяч рублей на установку травмобезопасного покрытия. Его устройство выполнено для установки спортивно-развлекательного оборудования (воркаут-площадки).

Кроме того, разрез постоянно помогает юным боксерам, волейболистам Харанорской школы № 40, футбольной команде "Шахтер" Шерловогорской ДЮСШ. И, конечно, огромное внимание уделяется здоровью работников компании.

В эти дни на предприятиях СУЭК в Забайкалье полным ходом идет вакцинация от коронавируса. По последним данным, привилось более 85 процентов персонала. Чтобы избежать очередей, на всех предприятиях созданы временные прививочные пункты, работающие по предварительной записи.

Прямая речь

Илья Акишин, заместитель председателя правительства Забайкальского края:

- Внутренний угольный рынок региона сбалансирован: добываем столько, сколько потребляем, даже больше. Поэтому работаем в основном на экспорт. Топливо отправляем в Китай, Монголию, Корею, Японию, Таиланд, Малайзию. Это очень важно: именно Азиатско-Тихоокеанский регион станет в ближайшие годы локомотивом роста мировой экономики.

Справка

По данным Роснедр, государственный баланс учитывает в Забайкалье 25 угольных месторождений. Более половины их запасов, достигающих почти трех миллиардов тонн, - бурые угли. Суммарная добыча в регионе составляет около 20 миллионов тонн в год.

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