Томские поисковики разыскивают родственников бойца из села Плотниково

Бойцы томских поисковых отрядов нашли и подняли из земли останки 21 советского солдата, в том числе четырех танкистов, в Ярцевском районе Смоленской области.

В "Вахте памяти" участвовали пятнадцать бойцов из отрядов "Патриот" (Томск), "За Родину!" (Молчановский район) и "Долг" (Парабельский район). Томичи работали совместно с поисковым отрядом "Безымянный" из города Ярцево.

Поисковики нашли две именные вещи - ложку с надписью "Партин" (владелец подарил ее на память товарищу, а сам погиб в 1942 году в Новгородской области) и фляжку с надписью "Волощановский Александр" (ее хозяин вернулся с войны живым).

Кроме того, найдено три медальона. Содержимое одного из них утрачено, а в двух других данные воинов сохранились: Макаркин Иван Михайлович 1913 г. р. и Лесников Венедикт Михайлович 1918 г. р. Идет поиск их родственников.

Ярцевский поисковый отряд нашел останки земляка - Шестакова Егора Михайловича 1908 года рождения. Это боец 166-й стрелковой дивизии, уроженец села Плотниково Томского района (ранее - Туганский район). Теперь томичи разыскивают родственников бойца.

Также томские поисковики участвовали в акциях "Забота" и "Доброхоты", цель которых - помощь нуждающимся и благоустройство отдаленного от населенного пункта памятника героям Великой Отечественной войны.