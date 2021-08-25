Томский губернатор поручил улучшить транспортную доступность Стрежевого

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин с рабочей поездкой посетил северную столицу региона - город Стрежевой, который на следующей неделе будет праздновать 55 лет со дня образования.

На встрече с депутатами Думы Стрежевого глава региона подчеркнул важную роль севера области и то, что вызванный эпидемией кризис, сокращение нефтедобычи из-за сделки ОПЕК+ могут привести к обострению социальных проблем. Стрежевому, как считает губернатор, без особой поддержки области не обойтись.

Одной из таких мер должно стать улучшение транспортной доступности севера области. Сергей Жвачкин рассказал депутатам о договоренностях с авиакомпанией "ЮТэйр", которая выполняет регулярные рейсы в Стрежевой. Благодаря соглашению, которое будет подкреплено средствами областного бюджета, авиабилеты в Стрежевой станут доступнее, отметили в пресс-службе областной администрации.

- Для льготных категорий граждан билет будет стоить по-прежнему пять тысяч рублей. Но и остальные пассажиры станут платить меньше. Для тех, кто покупает билет "Томск - Стрежевой" или "Стрежевой - Томск" за 25 дней, стоимость составит восемь тысяч рублей. Будет гибкая шкала стоимости, билеты станут доступнее, - пояснил глава региона.

Эта мера начнет действовать с 1 сентября.

Одновременно с этим, как считает Сергей Жвачкин, должен быть подготовлен план оздоровления стрежевского аэропорта, который находится в процедуре банкротства, введенной на предприятии в прошлом году. Губернатор дал поручение своему заместителю по промышленной политике Игорю Шатурному до ноября подготовить план и найти выход из сложившейся ситуации, в том числе, за счет расширения программы субсидирования, увеличения количества рейсов.

Также на встрече с депутатами губернатор обсудил проблемы в сфере в здравоохранения Стрежевого. Среди причин их возникновения, в первую очередь, глава региона назвал недоработку регионального департамента здравоохранения.

- Главные проблемы в социальной сфере Стрежевого связаны с работой городской больницы. Это износ оборудования, зданий и помещений, это проблема кадров - в больнице не хватает врачей и среднего медперсонала. А значит, нужны дополнительные механизмы закрепления специалистов, - обратил внимание Сергей Жвачкин.

Губернатор сообщил о своем решении выделить из областного бюджета средства на четыре служебные квартиры для медиков Стрежевого.

- Уверен, этому примеру последуют городские власти и пополнят фонд служебного жилья за счет своих ресурсов, - отметил Сергей Жвачкин.

Кроме того, для стрежевской больницы до конца года приобретут необходимое оборудование, включая цифровой томограф и маммограф, а в 2022-м начнется капремонт.