Ушел из жизни заслуженный артист России Лаврентий Сорокин

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" сообщил о смерти заслуженного артиста России Лаврентия Сорокина. Он скончался на 61-м году жизни, после продолжительной болезни.

- На протяжении долгих лет с именем Лаврентия Сорокина напрямую ассоциировали театральную культуру Новосибирска, - сообщается в некрологе. - Коллектив Новосибирского академического молодежного театра "Глобус" глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Анатольевича.

Коллеги Сорокина отмечают, что его профессиональный путь - замечательный пример истинного служения высокому искусству. Он никогда не вписывался в жесткие рамки актерского амплуа - блистал в комедиях и трагедиях, драме и мюзикле. По словам самого актера, его любимой ролью была роль Коляй Коляича в "Татарине маленьком" по пьесе Пояркова.

Лаврентий Сорокин также преподавал в Новосибирском театральном институте, получил режиссерское образование, ставил спектакли.

- Импровизаторский талант артиста проявлялся в театральных капустниках, юбилейных и творческих вечерах, городских праздниках, - рассказывают в "Глобусе".

О дате и месте прощания с артистом будет сообщено дополнительно.