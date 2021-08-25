В Иркутске на четырехлетнюю девочку упал металлический шар

СУ СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело после падения декоративной конструкции на четырехлетнюю девочку.

Инцидент произошел 24 августа в сквере одного из микрорайонов областного центра. На ребенка обрушился ажурный металлический шар, установленный, как выяснилось, еще в 2016-ом году и не закрепленный надлежащим образом.

Ребенок был экстренно доставлен в медучреждение. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, оказали необходимую помощь. Сейчас девочка находится под их наблюдением.

Событие вызвало серьезный общественный резонанс. Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил разобраться в причинах несчастного случая.

- Я потрясен тем, что произошло, - заявил он. - Все мои мысли сейчас - с девочкой и ее близкими. Сейчас главное - чтобы ребенок скорее выздоравливал. В произошедшем разбираются правоохранительные органы, однако и мы со своей стороны должны выяснить, что именно случилось, и сделать все возможное, чтобы не допустить повторения подобной ситуации в будущем.

Он заявил также, что мэрия окажет всю необходимую помощь семье пострадавшей девочки.

В связи с ЧП проверку исполнения требований федерального законодательства проводит и прокуратура Ленинского района. В ее рамках будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления.