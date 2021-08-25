В Новосибирске дали старт строительству уникальной установки СКИФ

В новосибирском наукограде Кольцово дан старт строительству центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ).

Создание источника и первой станции планируется завершить до конца 2023 года, еще через год ввести в эксплуатацию. На это выделено свыше 37 миллиардов рублей.

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко назвал этот день важным для будущего науки.

- Символично, что строительство мы начинаем в Год науки и технологий. СКИФ будет центром коллективного пользования и станет "интеллектуальным магнитом" не только для ученых нашей страны, но и для всего мирового сообщества, - отметил Дмитрий Чернышенко.

По информации пресс-службы областного правительства, установка класса "мегасайенс" включает ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный корпус. Этот проект реализуется по Указу президента РФ в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Установка займет площадь более 30 гектаров. Здесь планируется открыть порядка 30 новых лабораторий мирового уровня, в том числе для исследований в области биотехнологий и вирусологии.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что на шести рабочих станциях СКИФ будут решаться такие задачи, как расшифровка структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передача наследственной информации, поведение вирусов, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов и многое другое.