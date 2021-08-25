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25.08.2021 09:20
Рубрика: Культура

В Новосибирске открыли выставку, посвященную корриде

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 19(8544)
В Новосибирске открылась выставка, посвященная искусству корриды. На ней представлено более 130 офортов и литографий великих испанских художников Франсиско Гойи и Пабло Пикассо. В их работах - удивительный мир испанской корриды.

Экспозицию "Песок и кровь", организованную при поддержке минкультуры региона, можно увидеть до 17 октября в Новосибирском краеведческом музее.

Фото: Александр Эшкинин/РГ
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- В этой серии - азарт и риск, победы и поражения. Уверена, что все, кто посетит эту выставку, получат массу эмоций, - сказала министр культуры области Наталья Ярославцева на открытии выставки.

Коррида в работах Гойи отличается от корриды Пикассо. "Для первого важны историзм и достоверность с почти фотографическим воспроизведением событий. Для второго - символизм происходящего на арене", - отмечают сотрудники музея.

В 1814-1816 годах Франсиско Гойя обратился к теме корриды и создал серию офортов, вошедшую в золотой фонд мирового изобразительного искусства под названием "Тавромахия". Художник сосредоточил свое внимание на драматичности зрелища.

В свою очередь Пабло Пикассо в 1959 году целой серией рисунков продемонстрировал мистерию корриды: художник увидел в действе совершенное воплощение пластики человеческого тела и стихийных сил природы.

В арт-цоколе художественного музея 27 августа состоится экскурсия для первых посетителей по новой мультимедийной выставке графики "Пабло Пикассо: художник среди поэтов". Ее проведет коллекционер и владелец Санкт-Петербургской галереи современного искусства PS Gallery Павел Башмаков.

Тем временем

В Новосибирской области запускается федеральный проект "Пушкинская карта", которая станет настоящим подарком к 1 сентября для школьников и студентов. Владелец карты сможет посещать учреждения культуры, которые участвуют в проекте, за счет федерального бюджета.

В их числе - художественный музей. Здесь реализуют программу "Музей и школа". Это серия тематических экскурсий и мастер-классов, которая легко встраивается в школьные курсы по истории России и всеобщей истории, изобразительному искусству, географии, литературе.

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