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25.08.2021 12:09
Рубрика: Власть

В Новосибирске открылся Международный форум "Технопром-2021"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В новосибирском "Экспоцентре" начал работу VIII Международный форум "Технопром-2021". Его главная тема - "Научно-технологическое развитие: ответы на новые вызовы".
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

 Приветствуя участников и гостей форума, заместитель председателя правительства РФ, руководитель оргкомитета "Технопрома" Дмитрий Чернышенко отметил, что именно здесь, в Новосибирске, созданы все условия для того, чтобы наилучшим образом продемонстрировать текущий статус научно-технологического развития страны и определиться с направлениями по достижению лидерства в сферах, которые определены правительством в рамках Государственной научно-технологической программы.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что форум "Технопром" - значимое мероприятие Года науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным.

 - Новосибирская область - регион опережающего научно-технологического развития, и, исходя из этого, в последние годы здесь многое делается, чтобы было комфортно учиться, проводить исследования, привлекать талантливую молодежь со всей страны и из-за рубежа, - отметил министр.

 В свою очередь, губернатор Андрей Травников подчеркнул, что активность всех участников нынешнего форума - спикеров, модераторов - очень высока.

 - Давайте сделаем дискуссии на площадках форума содержательными. Мы взяли такой тренд с 2019 года - поменьше презентаций, побольше острых дискуссий как раз по поводу проблем научно-технологического развития страны и внедрения инноваций во все отрасли нашей экономики, - обратился глава региона к участникам "Технопрома".

 Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков отметил, что в России уделяется очень много внимания развитию науки и новых технологий, а форум "Технопром" является одной из главных площадок в стране для дискуссий о трансферте технологий.

 В рамках форума проходит выставка достижений, Новосибирская область на своем стенде представила "Финал Олимпиады по 3D технологиям" и "Сибирскую венчурную ярмарку". Также посетители смогут узнать о проекте "СмартСити-Новосибирск" и строительстве кампуса мирового уровня НГУ.

 В рамках "Технопрома" проходит еще одно важное мероприятие - Сибирский форум информационных систем. Участники обсудят ведущие тренды и направления развития ИТ-отрасли, вопросы развития экспорта продукции российских ИТ-разработчиков.

Справка "РГ"

В этом году мероприятия форума проходят в гибридном формате - на онлайн-площадках и офлайн в "Новосибирск-Экспоцентре". Участие планируют принять представители 20 стран. В режиме онлайн к нему подключатся почти 50 тысяч участников.

 Всего запланировано более 80 мероприятий, которые сгруппированы в семь тематических треков по самым актуальным направлениям научно-технологического развития. Традиционно третий день "Технопрома" станет образовательным.

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