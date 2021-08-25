В Омской области открыли горячую линию бесплатной юридической помощи

В Омской области организована горячая линия бесплатной юридической помощи. Куратор проекта - Главное государственно-правовое управление Омской области.

- Право на оказание бесплатной юридической помощи имеют инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, малоимущие граждане и другие социально незащищенные категории, - пояснили в ведомстве.

Омичи могут обратиться по вопросам защиты прав потребителей, предоставлению мер социальной поддержки, жилья по договору социального найма, субсидий, перерасчету пенсии.

Специалисты подскажут, куда следует обратиться, сообщат, какие документы понадобятся в той или иной ситуации.

Контакт

Бесплатное юридическое консультирование граждан ведется по средам с 10:00 до 12:00 по телефону: 8 (3812) 53-72-02.