В Сибири многодетным семьям помогут собрать детей в школу

В Алтайском крае семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогают подготовить детей к школе. Социальные работники посещают такие семьи, следят, чтобы они вовремя оформили пособия и получили благотворительную помощь на покупку школьной формы и канцелярии.

Акция "Соберем детей в школу" в Алтайском крае проводится не первый год. Но в этом году благодаря существенной государственной поддержке родители могут без дополнительных затрат из семейного бюджета приобрести все необходимые школьные вещи. Особенно актуальна такая помощь для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- С такими семьями мы проводим дополнительную работу, - пояснили в минсоцзащиты Алтайского края. - Соцработники проверяют не только целевое использование пособий на школьные принадлежности, но и подготовку жилья к отопительному сезону и отсутствие задолженности за коммуналку, а в частных домах смотрят наличие противопожарной сигнализации.

Так, в Тогульском районе на учете состоит пятнадцать семей, находящихся в социально опасном положении. В них подрастают семнадцать школьников, в том числе трое первоклассников. Соцработники побывали в каждой семье и выяснили, что несколько семей еще не получили пособия на подготовку детей к школе, и помогли им оформить выплаты.

А в Новоалтайске меценаты предоставили школьную канцелярию, форму и рюкзаки для пятидесяти нуждающихся семей не только самом городе, но и в близлежащих Первомайском, Косихинском районе и ЗАТО Сибирском. Активно участвуют в благотворительной акции "Соберем детей в школу" жители и предприниматели и других городов и районов края.

Между тем

Специалисты минобразования Новосибирской области перед началом учебного года напомнили о том, что среднее образование у нас бесплатное. В случае если, например, рабочая тетрадь включена в список учебников, утвержденный образовательной организацией на учебный год, то она должна быть в школьной библиотеке и выдаваться обучающимся бесплатно.

В министерстве образования региона подчеркнули: никто не имеет право требовать у родителей деньги ни в фонд развития образовательного учреждения, ни на ремонт, ни на какие другие нужды. Решения родительского или попечительского совета носят рекомендательный характер, как для администрации учреждения, так и для других родителей. Просить оказания благотворительной помощи можно, но ни в коем случае не требовать. Непременным условием является принцип добровольности.

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также относится к формам оказания давления на родителей и является нарушением федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительности и благотворительных организациях".

В случаях, когда действия администрации, педагогов, других работников общеобразовательных организаций приводят к нарушению правил приема в образовательные организации или незаконному сбору денежных средств с родителей, вы можете обратиться: в министерство образования Новосибирской области по телефону (383) 238-74-10 или в органы прокуратуры Новосибирской области (круглосуточный телефон доверия - (383) 223-44-29).