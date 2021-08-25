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25.08.2021 10:09
Рубрика: Власть

Вице-премьер оценил ход строительства ледовой арены в Новосибирске

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирскую область с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Вице-премьер побывал на площадке строительства многофункциональной ледовой арены, на которой в 2023 году пройдут матчи Молодежного чемпионата мира по хоккею.

Фото: Татьяна Кравченко
Новую ледовую арену в Новосибирске сдадут в срок

Вместе с ним ход строительства оценили первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Дмитрий Чернышенко отметил, что строительство ледовой арены ведется по поручению президента. Здесь пройдут матчи первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет, которые стартуют в конце декабря 2022 года и продлятся до 6 января 2023 года.

- Из федерального бюджета уже выделено около 4,5 миллиарда рублей на софинансирование строительства объекта. А всего стоимость возведения арены, в ценах 2019 года, оценивалась в 10,2 миллиарда рублей, - отметил вице-премьер.

Специалисты сообщили, что на данный момент уровень технической готовности объекта составляет 56 процентов. По словам Дмитрия Чернышенко, в этом году темпы строительства объекта замедлились, возникла проблема с оплатой выполненных работ из-за отсутствия скорректированной проектной документации. Причиной корректировки стали изменения конструктивных решений при строительстве арены.

Заместитель председателя российского правительства попросил скорректировать проектную документацию и нагнать график выполнения строительных работ. Он обратился к главе региона Андрею Травникову с поручением взять это на личный контроль.

- Практически в ежедневном режиме отслеживайте ход строительства. Срывать сроки нельзя. Ввести арену в эксплуатацию необходимо с учетом утвержденного графика проведения молодежного чемпионата, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также поручил Андрею Травникову, который является председателем попечительского совета хоккейного клуба "Сибирь", сделать все для того, чтобы воспитанники местной команды вошли в число игроков молодежной сборной России на МЧМ-2023.

Губернатор Андрей Травников отметил, что ледовую арену возведут своевременно и сдадут в сентябре 2022 года. Для этого региональным правительством предприняты все возможные меры. Так, на объекте увеличено число рабочих, достигнуты дополнительные договоренности со строительными организациями, привлечены все дополнительные трудовые и финансовые ресурсы.

- На сегодняшний день нет сомнений, что к МЧМ по хоккею с шайбой объект будет полностью построен с соблюдением всех норм и требований качества. Сегодня для этого созданы все условия. Строительство объекта находится на особом контроле областного правительства, - сказал Андрей Травников.

Справка "РГ"

Строительство ледовой арены ведется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Это будет шестиэтажный комплекс общей площадью 55 тысяч квадратных метром и будет включать в себя основную арену на 10,5 тысячи зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.

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