Двоих жителей Дагестана осудили за терроризм

Жители города Каспийска в Дагестане приговорены Южным окружным военным судом к большим срокам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования в Сирии.

Как сообщает суд, в 2019 году они прошли обучение по осуществлению террористической деятельности. Затем один из подсудимых приобрел военную экипировку и два авиабилета из Махачкалы в Дубай. Один из них склонял третьего земляка участвовать в деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Оба подсудимых признаны виновными в терроризме и организации НВФ. Один приговорен к 10 годам, а второй - к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как отмечается в сообщении, приговор еще не вступил в законную силу.