В Дагестане нашли тело унесенного селевым потоком туриста

В Гунибском районе Дагестана нашли погибшим туриста, унесенного селевым потоком после ливня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС республики.

Поиски еще четырех пропавших людей продолжаются, в том числе на вертолете.

Как писала "РГ", в Карадахской теснине в Гунибском районе из-за схода селя были заблокированы 30 человек. Пропали без вести два человека - жители Москвы и Санкт-Петербурга, 1986 и 1984 годов рождения.

Кроме того, до сих пор не найдены 52-летняя мать с 20-летним сыном, которые ехали в автомобиле ВАЗ 2107 и водитель грузовой Газели в селе Куппа, которых унесло потоками воды в Левашинском районе.

По информации минтранспорта и дорожного хозяйства республики, разрушены автодороги в пяти районах: в Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском, Курахском. Сейчас там идут круглосуточные ремонтные работы.