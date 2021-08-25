Гражданам начали выплачивать компенсации морального вреда за долгое отсутствие горячей воды

Человек, вынужденный слишком долго жить без горячей воды, вправе потребовать от коммунальщиков компенсации. Это не благие пожелания, а реальная судебная практика. Недовольные холодным душем граждане все чаще подают в суд и получают деньги.

Если человеку приходится принимать холодный душ по милости коммунальщиков, они должны ему заплатить. Фото: REUTERS

Одна из жительниц города Пудожа в Карелии на два года забыла, что такое горячая вода из крана. Что-то не сложилось у коммунальщиков, и они как отключили горячую воду весной 2019 года, так за пару лет и не нашли времени включить обратно.

"На протяжении двух лет истец вынуждена пользоваться дополнительными нагревательными приборами, что увеличивает расходы за электроэнергию. Тем самым нарушены права истца как потребителя", - рассказали в Пудожском районном суде Республики Карелия.

Женщина подала иск в суд, требуя компенсации морального вреда. Ответчик - кто бы мог подумать - с иском не согласился. По его мнению, во всем виноваты собственники имущества и местные власти, так как что-то недоделали.

"Кроме того, ответчики полагают, что управляющей организацией не проведены необходимые мероприятия по подготовке внутренних сетей многоквартирного дома к приему ресурса горячего водоснабжения", - продолжают в суде.

Иными словами, виноваты все, кроме тех, кто должен отвечать. Знакомая логика. Судьям, да и не только им, с ней приходится сталкиваться каждый день. Но в этот раз она не сработала.

"Суд, проанализировав обстоятельства дела, пришел к выводу о правомерности заявленных требований, - сообщают в районном суде. - Отсутствие горячего водоснабжения жителям многоквартирного жилого дома, в том числе истцу, не отвечало требованиям действующего законодательства и являлось незаконным, что повлекло ограничение прав истца на получение коммунальных услуг. В связи с чем суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу истца".

4,5 тысячи получил житель Заднепровского района Смоленской области, в чьем доме 31 день не было горячей воды. Суд взыскал в его пользу 3 тысячи рублей в счет компенсации морального вреда и 1,5 тысячи рублей штрафа.

Впрочем, ждать так долго вовсе не обязательно. Санитарные нормы предусматривают, что в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Если задержка хоть на день, можно выставлять счет.

Например, недавно суд в Смоленской области присудил компенсацию морального вреда женщине, в чьей квартире краны с горячей водой молчали с 23 июня 2020 года по 10 июля 2020 года.

Коммунальщики в суде пояснили, что задержка вышла из-за капитального ремонта магистральных сетей, срок проведения которого действующим законодательством не регламентирован. К тому же трубы обновляла другая организация. Поэтому коммунальная компания искренне полагала, что на ней в данном случае не висит никакой вины и нет никакой ответственности.

Однако, как указали в Ленинском районном суде Смоленской области, коммунальщики должны руководствоваться Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. А эти правила не допускают по существу неограниченное сроком прекращение оказания услуг со ссылкой на капитальный ремонт, проводимый третьими лицами. Иными словами, ремонт может проводиться сколько угодно и кем угодно, но коммунальщики обязаны дать воду в срок.

"Сведения, указывающие на согласование МУП с органом местного самоуправления перерыва подачи горячей воды в ходе капитального ремонта тепловых сетей продолжительностью более 14 суток, в деле отсутствовали, а необходимость проведения ремонтных работ в течение более нормативно допустимого срока МУП ответчиком не доказана", - рассказали в суде. Поэтому женщине была назначена компенсация. Кстати, как поясняют юристы, необязательно сразу идти в суд: коммунальщики могут выплатить компенсации и сами во внесудебном порядке. Если захотят. Так что надо намекнуть им, что люди хотят денег. Ответить согласием и извиниться рублем выгодно и для самих коммунальщиков. Если они не захотят, сумма компенсации может вырасти в полтора раза, так как суд добавит к ней еще и штраф в пользу потребителя.

Cогласно правилам, допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды составляет: 8 часов (суммарно) в течение месяца; либо 4 часа единовременно.

При аварии на тупиковой магистрали - допустимый перерыв - 24 часа подряд. Если жильцам пришлось терпеть дольше, они имеют право потребовать перерасчета оплаты, а также возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потребителя, и, естественно, выплаты компенсации морального вреда. Кроме того, коммунальщиков за такую задержку должны оштрафовать по статье 7.23 КоАП.

Процедура

Отсутствие горячей воды можно доказать с помощью свидетелей

Жильцы имеют право на компенсации даже в том случае, если вода в кранах была недостаточно горячей. Второй кассационный суд пояснил недавно, что факт некачественных коммунальных услуг, в том числе отсутствия горячей воды или недостаточной ее температуры, можно доказать не только актами коммунальных служб.

Суды, как подчеркнула кассационная инстанция, должны принимать для изучения и другие доказательства, предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом. Например, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов.

"Правовые позиции Второго кассационного суда общей юрисдикции расширяют возможности защиты гражданами своих прав на достойные условия проживания. Нижестоящие суды при установлении фактических обстоятельств должны принимать в качестве доказательств не только акты управляющих компаний, но и показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов. При этом оценка этих доказательств является прерогативой суда", - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он пояснил, что жильцы вправе требовать компенсаций, в случае если горячая вода отсутствует сверх допустимых сроков или если ее температура не соответствует установленным нормам.

"Согласно правилам, температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60оC и не выше 75оC. Если говорить простым языком, точка водоразбора - это кран в квартире. В том случае если температура воды ниже положенного, потребители вправе потребовать снижения коммунальной платы за все время, пока вода в кранах была, как говорится, чуть теплой", - рассказал Владимир Груздев.