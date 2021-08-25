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25.08.2021 06:38
Рубрика: Общество

Анализ КТ-снимков больных COVID-19 поможет ранней диагностике рака

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 193(8544)
За последние полтора пандемийных года КТ легких для диагностики COVID-19 сделали уже сотни тысяч пациентов. Умная техника помогает врачам поставить диагноз, определить степень поражения легких и начать лечение.
Технологии искусственного интеллекта помогут обнаружить опухоль на самой ранней стадии. Фото: Photoxpress Технологии искусственного интеллекта помогут обнаружить опухоль на самой ранней стадии. Фото: Photoxpress
Технологии искусственного интеллекта помогут обнаружить опухоль на самой ранней стадии. Фото: Photoxpress

А что, если эти же снимки проанализировать на предмет возможного новообразования? Ясно же, что, если увидеть опухоль в самом начале ее развития, шансов на излечение будет намного больше.

Фото: pixabay.com
Ученые нашли метод диагностики рака легких по анализу крови

Эта идея легла в основу проекта, в котором участвуют научные и медучреждения Санкт-Петербурга и Нижегородской области при поддержке компании AstraZeneca. В рамках проекта базы КТ-снимков пересматриваются с помощью платформы на основе искусственного интеллекта. В основу пилотного проекта был положен принцип диагностики рака легкого как случайной находки. Итоги говорят сами за себя: и в Санкт-Петербурге, и в Нижнем Новгороде выявили примерно по полторы сотни случаев подозрения на рак легкого. Сейчас эти пациенты направлены в онкоцентры для углубленного обследования и постановки диагноза.

Всего же в Петербурге ежегодно ставится около 1,5 тыс. новых диагнозов рака легкого, в Нижнем Новгороде - чуть более 1 тыс. Таким образом, ретроспективный скрининг может повысить уровень диагностики на 10%.

Комментарий

Сергей Гамаюнов, главный врач Нижегородского областного онкодиспансера:

- Организация скрининга с использованием КТ - методика дорогая. Было бы нелогично не использовать накопившееся за время пандемии огромное количество КТ-снимков пациентов с COVID-19 для ранней диагностики рака легких. Главная задача - установить степень поражения легких коронавирусом, поэтому хорошее решение для дополнительных исследований - использовать ИИ-технологии, проанализировав с помощью специальной платформы тысячи снимков.

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