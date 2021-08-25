Петербурженка спасает от болезни собаку Глашу, игравшую роль Муму

Мы договорились встретиться на Манежной площади, у фонтана. Я всматривалась в каждую даму с собачкой на горизонте: они, не они? Когда же появилась Алена Каллистова с Глашей на руках, сразу стало понятно, что их невозможно ни с кем спутать. Красавица хозяйка несла свою питомицу очень бережно, словно спящую птичку. А непревзойденную Муму петербургской сцены было трудно узнать - так она исхудала за время болезни. Прежними остались только ее "большие выразительные глаза" - точь-в-точь как в рассказе Тургенева.

Глаша четыре года исполняла трогательную роль его героини в Малом драматическом театре - Театре Европы. Благодаря ей дети чуть ли не бежали на спектакль из школьной программы. А в сентябре прошлого года случилась беда: у четвероногой актрисы отнялись задние лапы. Ей сделали операцию - удалили межпозвоночные грыжи. Но даже спустя год она еще не может ходить самостоятельно, хотя хозяйка делает для этого все возможное.

Любовь с первого взгляда

Алена опускает подопечную на землю, и Глафира начинает прогулку по любимому центру Питера - сначала осторожно, потом все быстрее. Ей помогают ортезы - специальные приспособления на задних лапках - и прикрепленный к ним подвес, который держит в руке хозяйка. Глаша чувствует себя все увереннее и наконец набирает такой темп, что мы с трудом за ней успеваем.

- Она всегда очень любила гулять, - рассказывает Алена. - И даже сейчас порой прижимает уши, как гончая, и бежит вперед, словно забыв о своем состоянии. Во время прогулки она не просто делает обычные собачьи дела, а с интересом осматривает все вокруг. Я с первой встречи поняла, что это уникальная собака!

Алена и ее сын повстречали Глашу шесть лет назад в городке Цимлянске Ростовской области на съемках сериала "Гроздья винограда". Одиннадцатилетний Глеб исполнял в нем роль одного из героев в детстве. А на съемочную площадку стала приходить маленькая собачка с большими ушами и удлиненным тельцем.

У талантливой Глаши было четыре года театрального счастья. А потом случилась болезнь

- Выхожу из вагончика, а она рядом крутится. Естественно, первый порыв - накормить. Потом взяла ее на руки, а она так прижалась ко мне, засопела в ухо... До Глаши у нас была собака, которая прожила 17 лет и очень тяжело умирала от почечной недостаточности. Мы не собирались больше никого брать, к тому же думали, что у новой знакомой есть хозяин. Но вернулись в Петербург и поняли, что не можем без нее, - вспоминает Алена.

Она разместила фото собачки в цимлянских группах в соцсетях, и местные жители рассказали печальную историю: хозяин Белки - так ее тогда звали - уехал, оставив питомицу. С тех пор она часто приходила на школьный двор, где детвора подкармливала ее булочками. Но все-таки Белка родилась под счастливой звездой. По просьбе Алены одна из школьниц привезла собаку к съемочной группе. В следующий приезд в Цимлянск петербуржцы назвали ее Глафирой и забрали с собой - в новую жизнь.

Прирожденная актриса

Через год Глаша попала в один из лучших театров страны, который искал исполнительницу роли Муму. Алена увидела объявление о кастинге и не сомневалась ни секунды: сцена - как раз то, что нужно для ее необыкновенной питомицы.

Потом в МДТ говорили, что за всю историю спектакля у них было только две собаки, которые исполняли эту роль идеально. Одна из них - Глафира. Она нисколько не боялась сцены, софитов, публики и понимала, чего от нее хотят.

- Глаша относилась к работе в театре, можно сказать, по-человечески, - отмечает ее хозяйка. - При этом она не была дрессированной собачкой, которая автоматом прыгает через кольцо. Она просто очень любила театр. Как только мы выходили из дома и сворачивали в его сторону, Глафира даже начинала скулить от радости. А когда я держала ее на руках за кулисами, рвалась на сцену, к Олегу...

Олег Рязанцев, исполнитель роли Герасима, до ввода Глаши в спектакль целый месяц приходил к ней в гости с угощением. Они гуляли, подолгу сидели на скамеечке и в итоге очень подружились. Когда с напарницей случилось несчастье, актер опубликовал пост с призывом ей помочь. Именно с этого началась целая кампания в поддержку одаренной собачки.

Но до беды было целых четыре года театрального счастья. Глафира стала настоящей звездой, у нее появились поклонники. Необычная актриса получала не только жалованье, но и трогательные подарки от юных зрителей - сосиски и другие лакомства, игрушки, упакованные в красивые коробочки с лентами и подписью: "Глаше"...

Поклонники не забывают

Весной 2020-го пандемия поставила театральную жизнь на долгую паузу. Как знать - может, именно расставание с любимым делом подорвало здоровье Глафиры. Осенью она не смогла вставать. После МРТ ее сразу отправили на операцию.

- Вероятно, в роду у Глаши были чихуахуа и таксы. У последних из-за длинного позвоночника и невысоких лап спина страдает от большой нагрузки. Как объяснил хирург, мы столкнулись с такой же проблемой. Из-за грыжи у собаки были пережаты нервные волокна, - говорит Алена.

По ее словам, после операции задние лапки у Глаши висели, как тряпочки. Требовалась реабилитация: массаж, гимнастика, иглоукалывание и так далее - все как у людей. Сначала они занимались в Петербурге, потом нашли хорошего специалиста в Москве, и у бывшей актрисы стали появляться рефлексы. Это был прогресс! Но когда Глаша пойдет сама, пока сказать трудно. Как только хозяйка выпускает из рук подвес, задняя часть тельца собаки словно заваливается в сторону. При этом она без всякой поддержки ходит по водной дорожке - специальному тренажеру. И это дает надежду. По оценкам врачей, восстановление может занять три года - опять же при условии грамотной реабилитации.

На нее потрачено уже четверть миллиона рублей. В одиночку Алене было бы трудно осилить такую сумму. И нужны еще средства - например, на занятия с тренером, которые гораздо эффективнее и дороже, чем без него. Помогают поклонники Глаши - давние и новоиспеченные. Для общения с ними у собачки есть своя страница в "Инстаграме": glasha_star. Чтобы не просто просить деньги, а давать что-то взамен, Алена организовала выпуск кружек с портретом питомицы и добрыми пожеланиями от нее. А еще хозяйка вместе с соавтором написала книгу про Глашу - художественно-документальную, в стиле известной серии про кота Боба - и сейчас ищет издателя.

Она считает, что ее воспитаннице помогло бы восстановиться какое-то новое занятие. Животному, как и человеку, нужен стимул. Даже если Глаша не сможет ходить без специальных приспособлений (хотя хозяйка уверена, что сможет), было бы здорово занимать ее в каких-то инклюзивных спектаклях или активностях для детей. Равные возможности для всех - это же тренд!

- Глашусик, пойдем домой? - спрашивает Алена питомицу.

Та смотрит на хозяйку умными глазами и... утвердительно кивает в ответ. Конечно, это было случайное движение. А может, мы просто еще не все знаем про собак.

На сцене

Казалось бы, одной из самых сложных сцен в спектакле "Муму" должен был стать финал, в котором Герасим топит свою любимицу по прихоти жестокой барыни. Но для Глаши все проходило легко. В полу сцены был специальный люк, в который ее аккуратно опускали, а там сразу принимали на руки. То есть она никуда не падала и не летела. Но из зрительного зала все выглядело трагически-печально - многие плакали.

В мае этого года МДТ после долгого перерыва возобновил показы спектакля Вениамина Фильштинского "Муму". Новой исполнительницей собачьей роли стала дворняжка с трудной судьбой из приюта, внешне совсем не похожая на Глашу.

В кино

На съемках сериала "Гроздья винограда" в Цимлянске Глаша то и дело норовила попасть в кадр. В итоге киношники сдались и сняли ее в одной из сцен. Примечательно, что именно в этой сцене герой, страдающий от неразделенной любви, говорит бездомной собачке: "Тебе-то повезло - ты не знаешь, каково это, когда от любви ноги немеют". Для Глаши его слова оказались пророческими. Только у нее будет по-другому: от любви, которой окружила ее хозяйка, она непременно поправится.