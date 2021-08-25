На берегу Финского залива пройдет кинофестиваль под открытым небом

С 27 по 29 августа в Петербурге пройдет фестиваль "живого кино" "Кинолес". Проводится он ежегодно с 2016 года по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. Кинопоказы проходят под открытым небом на живописном берегу Финского залива в Приморском районе Петербурга (поселок Лисий Нос, пляж "Морские Дубки").

Нынешний "Кинолес" состоится уже в шестой раз, это единственный в России опенэйр- кинофестиваль полного цикла на природе.

- Мы хотим привлечь внимание зрителей к короткому метру, показать, что короткометражное кино может составить достойную конкуренцию полнометражным картинам, которые идут в прокате и на фестивалях. И многочисленные отзывы наших зрителей о кинопрограмме - тому подтверждение. Помимо кинопоказов у нас проходит образовательная программа для тех, кто только начинает свой путь в кинематографе или хочет узнать больше про то, как создается кино, - рассказал "РГ" арт-директор фестиваля, руководитель Молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, режиссер Николай Котяш.

В этом году для участия в фестивале было рассмотрено 203 игровых короткометражных фильма, производства 2020-2021 года, 18 из них вошли в конкурсную программу. По традиции, жюри кинофестиваля составляют сами зрители. По итогам голосования будут определены победители основной программы.

Три дня гости "Кинолеса" могут смотреть на большом экране качественное зрительское короткометражное кино, а также участвовать в обширной программе, узнать новое о кинопроизводстве, научиться смотреть кино - как это делают профессионалы, познакомиться с авторами кинокартин.

Перед кинопоказами гости смогут послушать спикеров, которые расскажут о том, как снять свое первое кино и где искать финансирование, о фестивальном продвижении фильмов, как написать сценарий, как монтировать видео, как рассказывать историю, чтобы тебя услышали, принять участие в комедийной импровизации и многое другое. Всего на фестивале выступят более 20 спикеров, это профессиональные режиссеры, продюсеры, кинокритики, сценаристы, актеры и другие деятели киноиндустрии. Будут мастер-классы и лекции, марафон кинопрофессий, показ работ конкурса "Киноквест", выступления музыкальных групп, и, конечно, знакомства с единомышленниками. Педагоги ведущих российских киношкол и вузов расскажут о своей деятельности, как начать кинокарьеру и успешно пройти собеседование при поступлении.

Кроме лекториев и кинопоказов, запланированы интересные мероприятия. Например, 28 и 29 августа на пляже фестиваля будут организованы волейбол и буккроссинг, а для гостей помладше будет работать "Детская поляна" со своим шатром, где пройдут танцевальные мастер-классы, уроки по английскому языку и творческие воркшопы.

Все кинопоказы и мастер-классы бесплатные, но для участия требуется предварительная регистрация.

Церемония закрытия фестиваля начнется 29 августа в 20.30, по окончании - показ фильмов-победителей.

Все мероприятия "Кинолеса" пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.