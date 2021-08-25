На Ладожском озере спасли истощенную нерпу

Добрые люди спасли нерпу, вышедшую на западный берег Ладоги. Об этом сообщил "Фонд друзей балтийской нерпы" в своем аккаунте "Вконтакте". Нерпа передана в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, где ей окажут квалифицированную помощь.

"С западного побережья Ладоги к нам поступила худенькая, больная и кем-то поклеванная ладожская нерпочка. Будем ее лечить", - сказано в сообщении.

Отметим, что в этом году сообщения неравнодушных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области о том, что где-то на берегу обнаружено животное, нуждающееся в помощи человека, поступают регулярно.

Попавших в беду морских млекопитающих подлечивают и выпускают на волю. Недавно в Ладожское озеро было выпущено пять спасенных нерпят, прошедших курс реабилитации.