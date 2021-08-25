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25.08.2021 20:31
Рубрика: Происшествия

С набережной Петербурга убрали корабль со стриптизершами

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге с Петроградской набережной пропал корабль, где долгие годы размещался ночной клуб эротической направленности. Больше восьми лет Смольный пытался бороться с этим заведением. Наконец городские власти смогли прекратить его деятельность, сообщают в комитете по природопользованию Северной столицы.

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"Забава-бар" сразу после своего появления смутил городские власти. Обычно водный отдых в Петербурге ассоциируется с прогулками по рекам и каналам или ресторанами на воде, но никак не со стриптизершами.

Но главное в Петербурге четко регламентировано использование городских причалов, просто так швартоваться у набережных нельзя. Однако когда городские власти обращались к заведению с официальной претензией, корабль просто переплывал к другому причалу и чиновникам приходилось писать письма заново. Благодаря такой схеме клуб с нелегальной пропиской существовал семь лет в самом центре Петербурга.

Весной прошлого года городская природоохранная прокуратура подала в суд на заведение. Процесс надзорное ведомство выиграло. Но главное, в решении суда говорилось, что владельцу запрещено швартоваться на любом причале Петербурга, корабль-бар должен быть демонтирован.

Собственник не спешил исполнять решения суда. Разнузданные вечеринки в клубе продолжались до последнего времени. В дело вмешались судебные приставы. Они демонтировали и изъяли скандальный корабль.

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