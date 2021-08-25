Стало известно, из каких регионов уезжают россияне

В ведомстве выяснили, что в Центральном, Северо-Западном, а также Южном федеральном округах, наблюдался миграционный прирост населения. В других округах, наоборот, фиксировался отток.

В ЦФО самые высокие показатели миграционного прироста показало Подмосковье. За год приток населения составил 30689 человек. И это только внутренние мигранты. Также в регионе на 20561 выросло число иностранцев.

При этом в Москве прирост 9371 человек.

Похожая ситуация на Северо-Западе. В Ленобласти население за счет миграционного прироста выросло на 27305 человек, а в Петербурге - на 1026.

Причин несколько. Что Подмосковье, что Ленинградская область - динамично развивающиеся регионы, где ведется активное жилое строительство, открываются новые предприятия и появляются привлекательные рабочие места. Но помимо этого фактора, нельзя сбрасывать со счетов и то, что в статистику Росстата попадают данные о перемещениях граждан на основании смены прописки. В Подмосковье и Ленобласти жилье дешевле, чем в Москве и Петербурге соответственно, поэтому для этих регионов характерна маятниковая миграция, когда утром десятки тысяч человек едут на работу в мегаполис, а вечером возвращаются в область. Нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что в Петербурге и в Москве многие граждане проживают без регистрации по месту пребывания, сохраняя прописку родного региона.

Крупные города традиционно играют роль кадровых пылесосов. Поэтому, например, в Центральном федеральном округе, во всех регионах за исключением уже упомянутого Подмосковья, а также Белгородской, Воронежской, Калужской и Рязанской областей, наблюдается отток населения.

В Северо-Западном федеральном округе похожий тренд, только кадровым пылесосом уже выступает Петербург. Сильнее всего в округе сокращается население в Республике Коми. За год миграционный отток составил 4665 человек. Но не все так однозначно. Например, в республику въехали 11324 человека, а отрицательный показатель за счет того, что выехавших все равно больше. Дело в том, что регион развивается неравномерно. В ряде городов действуют крупные добывающие компании, также в регионе активно ведется переработка леса. С другой стороны, есть шахтерские города Инта и Воркута. В Инте градообразующее предприятие закрыли несколько лет назад, в Воркуте шахты есть, но немного и население стремительно сокращается, люди уезжают в поисках лучшей жизни. Важно и то, что даже в благополучных с точки зрения количества рабочих мест населенных пунктах, но расположенных за полярным кругом, идет отток пожилых граждан - выйдя на пенсию северяне предпочитают уезжать в регионы с более благоприятным климатом.

В последние несколько лет в округе помимо Петербурга появился еще один регион, притягательный для переезда - Калининградская область. За год количество населения здесь выросло более чем на 8 тысяч человек за счет миграции.

На юге рекорды по приросту населения показывает Краснодарский край. За год число жителей за счет внутренней миграции здесь выросло на 21438 человек. Активно россияне переезжают и в Крым, прирост за год - 4055 человек.

За счет внутренней миграции на 4359 человек выросло население в Татарстане. Но в целом по ПФО фиксируется отток. Заметнее всего за счет миграционного оттока сократилось население в Пермском крае (4625 человек), в Башкирии (4546), в Оренбургской области (4339). На Урале прирост населения есть только в Тюменской области, ХМАО и на Ямале.

В Сибири из-за переезда жителей в другие регионы население за год сократилось более чем на 29 тысяч человек. Положительная динамика зафиксирована только на Алтае (299), Хакасии (238) и Новосибирской области (550). На Кавказе положительная динамика зафиксирована в Ингушетии (1698) и в Ставропольском крае (1091). Во всех других субъектах число выехавших граждан превысило число переехавших.

На Дальнем Востоке население сократилось на 21 тысячу человек. Причем, во всех регионах количество уехавших оказалось больше переселившихся. Самый сильный разрыв в Хабаровском крае, за год население региона за счет внутренней миграции сократилось на 5233 человек. Меньше всего разрыв на Камчатке, здесь число уехавших превысило количество переселившихся всего на 500 человек. Правда, нельзя не учитывать, что численность населения на Камчатке и так не велика - 311 тысяч человек. На этом фоне миграционная убыль даже от 500 человек выглядит значительной.