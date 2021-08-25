Танцующий лес на Куршской косе закроют от туристов до 2022 года

Один из самых популярных туристических объектов в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области - Танцующий лес - с 6 сентября закрывают на реконструкцию до 2002 года.

Об этом сообщили в администрации нацпарка. Маршрут протяженностью 800 метров на 37-м километре косы проложен по необычному участку соснового леса. Деревья здесь изгибаются причудливым образом, о причине такой аномалии ученые до сих пор не имеют точного представления.

В последние годы Танцующий лес страдает от повышенного внимания туристов, которые фотографируются, залезая на деревья и обдирая с них кору. По этой причине в 2019 году здесь погибло 12 деревьев, после чего "танцующие" сосны огородили.

В ходе реконструкции экологическая тропа будет расширена и дополнительно благоустроена. Планируется демонтаж деревянных настилов и ограждений, обустройство на протяжении 1,2 километра инновационного покрытия двухметровой ширины с максимальным сохранением существующего рельефа. Сюда получат доступ также посетители на колясках.

Укладка настила должна завершиться до 1 декабря. Затем будут установлены ограждения, оборудованы фотозоны, обновлены информационные щиты, и туристическому сезону 2022 года Танцующий лес откроется для посещения.